Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 ноября 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 ноября 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 06:09
обновлено: 01:59
Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Первая суббота ноября несет особую энергетику перезагрузки. Карты Таро сегодня говорят громко — настало время действий, прозрений и честности с собой. Для кого-то 1 ноября станет началом новых знакомств, а для других — моментом, когда судьба проверяет силу воли.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 1 ноября 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Сегодня вам стоит отказаться от желания контролировать все вокруг. "Тройка Пентаклей" подсказывает: успех придет через сотрудничество и доверие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

В отношениях возможны напряженные моменты — кто-то может вмешаться в ваше личное пространство. Держите дистанцию и не позволяйте третьим лицам влиять на ваши решения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день наполнен гармонией и взаимной поддержкой. Вы можете почувствовать, что нашли человека, которому можно доверять сердцем — даже если это только начало.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня соблазны особенно сильны, но карта дня советует не поддаваться импульсам. Избегайте ситуаций, которые могут втянуть в зависимости или эмоциональные игры.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Ваш день будет ярким и вдохновенным. Вы почувствуете прилив радости, уверенности и желания действовать на собственных условиях — и именно это принесет успех.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Настал момент освободиться от собственных ограничений. Отбросьте привычные рамки — нестандартное решение откроет новые возможности уже сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Излишние тревоги лишь отбирают у вас силы. Не убегайте от неприятных мыслей — встретив их лицом к лицу, вы обретете спокойствие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

1 ноября внимательно следите за событиями — вы можете пропустить выгодную возможность. Не действуйте на автопилоте: удача любит тех, кто в моменте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Коммуникация может быть непростой — возможны недоразумения. Карта дня советует говорить четко и внимательно слушать, чтобы избежать лишних конфликтов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Не спешите и не пытайтесь решить все силой воли. Таро советуют в эту субботу сбавить темп и найти баланс между усилием и спокойствием.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Возможно ощущение, что кто-то не играет честно. Следите за своими интересами, но не теряйте веру — иногда стратегия и холодный ум весят больше эмоций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие" (перевернутая)

В эту субботу вы можете столкнуться с несправедливостью или неоднозначной ситуацией. Не ищите мести — лучше сделайте выводы и действуйте благородно, даже если мир кажется жестким.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Что ждет каждый знак Зодиака в ноябре 2025 года.

Кому фантастически будет везти до 2 ноября.

Кто в последний месяц осени начнет новую жизнь.

Кому стоит особенно внимательно относиться к здоровью в ноябре.

Какие знаки Зодиака забудут о проблемах в последний месяц осени.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 1 ноября карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации