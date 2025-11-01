Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Первая суббота ноября несет особую энергетику перезагрузки. Карты Таро сегодня говорят громко — настало время действий, прозрений и честности с собой. Для кого-то 1 ноября станет началом новых знакомств, а для других — моментом, когда судьба проверяет силу воли.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 1 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Сегодня вам стоит отказаться от желания контролировать все вокруг. "Тройка Пентаклей" подсказывает: успех придет через сотрудничество и доверие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

В отношениях возможны напряженные моменты — кто-то может вмешаться в ваше личное пространство. Держите дистанцию и не позволяйте третьим лицам влиять на ваши решения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Этот день наполнен гармонией и взаимной поддержкой. Вы можете почувствовать, что нашли человека, которому можно доверять сердцем — даже если это только начало.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня соблазны особенно сильны, но карта дня советует не поддаваться импульсам. Избегайте ситуаций, которые могут втянуть в зависимости или эмоциональные игры.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Ваш день будет ярким и вдохновенным. Вы почувствуете прилив радости, уверенности и желания действовать на собственных условиях — и именно это принесет успех.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Настал момент освободиться от собственных ограничений. Отбросьте привычные рамки — нестандартное решение откроет новые возможности уже сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Излишние тревоги лишь отбирают у вас силы. Не убегайте от неприятных мыслей — встретив их лицом к лицу, вы обретете спокойствие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

1 ноября внимательно следите за событиями — вы можете пропустить выгодную возможность. Не действуйте на автопилоте: удача любит тех, кто в моменте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Коммуникация может быть непростой — возможны недоразумения. Карта дня советует говорить четко и внимательно слушать, чтобы избежать лишних конфликтов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Не спешите и не пытайтесь решить все силой воли. Таро советуют в эту субботу сбавить темп и найти баланс между усилием и спокойствием.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Возможно ощущение, что кто-то не играет честно. Следите за своими интересами, но не теряйте веру — иногда стратегия и холодный ум весят больше эмоций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Правосудие" (перевернутая)

В эту субботу вы можете столкнуться с несправедливостью или неоднозначной ситуацией. Не ищите мести — лучше сделайте выводы и действуйте благородно, даже если мир кажется жестким.

