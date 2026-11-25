Закохана пара на тлі зодіакального кола. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2026 року готує особливий подарунок — два знаки Зодіаку отримають шанс зустріти справжнє кохання. Несподівані знайомства докорінно змінять їхнє особисте життя. Навіть ті, хто вже зневірився у пошуках другої половинки, знову відчують метеликів у животі.

Які ж два знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання ще до Нового 2027 року, розповіла астрологиня Тереза Рід для The Old Farmer's Almanac, передає Новини.LIVE.

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Любовний гороскоп на грудень 2026 — які знаки Зодіаку закохаються

Лев

На Левів чекає особливо романтичний початок грудня. Сонце, ваша планета-покровитель, освітлюватиме сектор справжнього кохання, створюючи сприятливі умови для зародження глибоких почуттів. Вже 6 грудня до Сонця приєднається Меркурій, який допоможе вам знайти потрібні слова, зачарувати людину, яка подобається.

Особливо важливим для самотніх Левів стане період грудневого молодика у Стрільці. Тереза Рід радить оновити свій профіль на сайті знайомств. Навіть невелика ініціатива з вашого боку здатна наблизити зустріч з особливою людиною. Цілком можливо, що у новорічну ніч поруч із вами вже буде людина, до якої ви відчуватимете щось більше, ніж симпатію.

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Знак Зодіаку Лев. Фото: pixabay.com

Діва

Для Дів найромантичніший період місяця розпочнеться напередодні Різдва. 21 грудня Сонце перейде у Козерога, а 25 грудня до нього приєднається Меркурій, ваша планета-покровитель. Ці астрологічні події активують сектор кохання та значно підвищать шанси на початок нових романтичних стосунків.

Астрологиня радить Дівам провести передсвяткові дні у компанії друзів, а також активно святкувати Новий рік. Сприятливий аспект між Меркурієм та Марсом 31 грудня обіцяє незабутні враження, пригоди та веселощі. Щоб не проґавити свою долю, не відмовляйтеся від запрошень на вечірки, різдвяні посиденьки та новорічні святкування. Дозвольте собі відпочити від справ, бути відкритими до спілкування та спонтанних рішень.

Знак Зодіаку Діва. Фото: pixabay.com

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