Жінка на тлі доларових купюр та зодіакального кола. Колаж: Новини.LIVE

Новий 2027 рік обіцяє кільком знакам Зодіаку стати початком справжнього фінансового прориву. На щасливчиків очікують вигідні пропозиції та можливості, які допоможуть суттєво збільшити статки. Але важливо не упустити удачу.

Новини.LIVE з посиланням на прогнози німецького астролога Еріха Бауера на Astroportal розповідає, яким трьом знакам Зодіаку 2027 рік обіцяє особливе фінансове везіння.

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Рак

Для вас наступний рік стане часом приємних грошових сюрпризів. За прогнозом астролога, до кінця липня Юпітер перебуватиме у другому домі, який відповідає за фінанси та матеріальні цінності. Це відкриває перспективи для збільшення доходів або реалізації прибуткового проєкту. Особливо вдалим для фінансових питань стане травень. А вже із серпня нові знайомства та корисні професійні зв'язки можуть принести перспективні пропозиції. Не бійтеся просити гідну оплату за свою працю, але уважно перевіряйте умови фінансових домовленостей.

Лев

Саме на вас, за прогнозом Еріха Бауера, чекає один із найцікавіших фінансових поворотів року. Перші сім місяців стануть періодом підготовки до майбутнього успіху. Ви зможете зміцнити авторитет, проявити лідерські здібності та закласти основу для кар'єрного злету. А справжні грошові можливості відкриються після 26 липня, коли Юпітер перейде у ваш другий дім. Вже у серпні та вересні прибутки значно зростуть. Інвестуйте час у професійний розвиток.

Стрілець

Для вас 2027 рік стане особливо щедрим на можливості, пов'язані з кар'єрою та фінансами. Астролог прогнозує сильний вплив Юпітера, який сприятиме професійним досягненням у першій половині року. Найбільше шансів на успіх відкриється із квітня до липня. Особливо пощастити може тим, хто працює з іноземними партнерами, займається освітою, консультуванням або творчими проєктами. Ваші знання та досвід здатні перетворитися на нове джерело доходу. Із серпня можливий кар'єрний прорив. Не відкладайте перспективні ідеї, проте ретельно прораховуйте витрати.