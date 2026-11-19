Женщина на фоне долларовых купюр и зодиакального круга. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2027 год обещает нескольким знакам Зодиака стать началом настоящего финансового прорыва. Счастливчиков ждут выгодные предложения и возможности, которые помогут существенно увеличить состояние. Но важно не упустить удачу.

Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы немецкого астролога Эриха Бауэра на Astroportal рассказывает, каким трем знакам Зодиака 2027 год обещает особую финансовую удачу.

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Рак

Для вас следующий год станет временем приятных денежных сюрпризов. По прогнозу астролога, до конца июля Юпитер будет находиться во втором доме, отвечающем за финансы и материальные ценности. Это открывает перспективы для увеличения доходов или реализации прибыльного проекта. Особенно удачным для финансовых вопросов станет май. А уже с августа новые знакомства и полезные профессиональные связи могут принести перспективные предложения. Не бойтесь просить достойную оплату за свой труд, но внимательно проверяйте условия финансовых договоренностей.

Лев

Именно вас, по прогнозу Эриха Бауэра, ждет один из самых интересных финансовых поворотов года. Первые семь месяцев станут периодом подготовки к будущему успеху. Вы сможете укрепить авторитет, проявить лидерские качества и заложить основу для карьерного взлета. А настоящие финансовые возможности откроются после 26 июля, когда Юпитер перейдет в ваш второй дом. Уже в августе и сентябре доходы значительно вырастут. Вкладывайте время в профессиональное развитие.

Стрелец

Для вас 2027 год станет особенно щедрым на возможности, связанные с карьерой и финансами. Астролог прогнозирует сильное влияние Юпитера, которое будет способствовать профессиональным достижениям в первой половине года. Наибольшие шансы на успех откроются с апреля по июль. Особенно повезет тем, кто работает с иностранными партнерами, занимается образованием, консультированием или творческими проектами. Ваши знания и опыт способны превратиться в новый источник дохода. С августа возможен карьерный прорыв. Не откладывайте перспективные идеи, однако тщательно просчитывайте расходы.