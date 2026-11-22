Дівчина з квіткою на тлі зодіакального кола. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці року деякі питання стають особливо важливими. Чи виправдаються надії, чи вдасться здійснити задумане? Грудень 2026 року принесе довгоочікувані зміни п'ятьом знакам Зодіаку. Вони отримають важливі відповіді вже до Нового року.

Хто ці обрані, чого їм чекати і на які події варто звернути увагу, розповіла астрологиня Тереза Рід для The Old Farmer's Almanac.

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Телець

Для Тельців найважливіше питання останнього місяця року стосуватиметься грошей. Ви довго переймалися через нестабільні доходи або непередбачені витрати. Але грудень принесе полегшення. У день молодика, 9 грудня, відкриється можливість отримати додатковий дохід. А от наступного дня варто уникати конфліктів із близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: pixabay.com

Близнюки

Чи мають майбутнє стосунки, які займають усі ваші думки? У грудні ви наблизитися до відповіді. Уже 6 грудня Меркурій активізує сферу партнерства, сприяючи відвертим розмовам та взаєморозумінню. Слова, які раніше було важко вимовити, нарешті можуть пролунати. А 9 грудня у вашому житті може з'явитися нова людина, знайомство з якою згодом набуде особливого значення. Наприкінці місяця доведеться приділити увагу фінансам.

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Знак Зодіаку Близнюки. Фото: pixabay.com

Рак

Раки, які наполегливо працювали, але не знали, чи оцінять їхні старання, отримають хороші новини. Перша половина грудня буде насиченою робочими завданнями, зустрічами та відповідальними рішеннями. 9 грудня молодик відкриє шлях до довгоочікуваного підвищення. За словами астрологині, така можливість здатна вивести кар'єру на зовсім інший рівень. А 24 грудня повня у вашому знаку допоможе впевненіше заявити про себе та власні бажання.

Знак Зодіаку Рак. Фото: pixabay.com

Терези

Грудень стане місяцем професійного визнання. Якщо ви довго чекали відповіді щодо підвищення, нової посади чи результатів своєї роботи, особливу увагу варто звернути на 24 грудня. Саме цього дня повня активізує кар'єрну сферу. Крім того, Венера протягом грудня сприятиме фінансовим справам. Тож останні тижні року принесуть не лише приємні новини, а й більше впевненості у власному майбутньому.

Знак Зодіаку Терези. Фото: pixabay.com

Козеріг

Козероги нарешті можуть отримати відповідь на питання, яке стосується дому та планів, що тривалий час залишалися нереалізованими. Якщо ремонт, облаштування житла чи інші домашні справи постійно відкладалися, у грудні з'явиться шанс повернутися до них. 10 грудня Сатурн, ваша планета-управитель, завершить ретроградний рух. За прогнозом Терези Рід, це дозволить зрушити з місця домашні проєкти, які протягом останніх місяців перебували у застої. А після 21 грудня, коли Сонце та Меркурій перейдуть у ваш знак, настане сприятливий час, щоб заявити про себе та впевненіше будувати плани на 2027 рік.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: pixabay.com

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