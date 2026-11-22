Пять знаков Зодиака получат важный ответ до конца 2026 года
В конце года некоторые вопросы становятся особенно важными. Оправдаются ли надежды, удастся ли осуществить задуманное? Декабрь 2026 года принесет долгожданные перемены пяти знакам Зодиака. Они получат важные ответы уже к Новому году.
Кто эти избранные, чего им ожидать и на какие события стоит обратить внимание, рассказала астролог Тереза Рид для The Old Farmer's Almanac.
Телец
Для Тельцов самый важный вопрос последнего месяца года будет касаться денег. Вы долго переживали из-за нестабильных доходов или непредвиденных расходов. Но декабрь принесет облегчение. В день новолуния, 9 декабря, появится возможность получить дополнительный доход. А вот на следующий день стоит избегать конфликтов с близкими.
Близнецы
Есть ли будущее у отношений, которые занимают все ваши мысли? В декабре вы приблизитесь к ответу. Уже 6 декабря Меркурий активизирует сферу партнерства, способствуя откровенным разговорам и взаимопониманию. Слова, которые раньше было трудно произнести, наконец-то могут прозвучать. А 9 декабря в вашей жизни может появиться новый человек, знакомство с которым впоследствии приобретет особое значение. В конце месяца придется уделить внимание финансам.
Рак
Раки, которые упорно трудились, но не знали, оценят ли их старания, получат хорошие новости. Первая половина декабря будет насыщена рабочими задачами, встречами и ответственными решениями. 9 декабря новолуние откроет путь к долгожданному повышению. По словам астролога, такая возможность способна вывести карьеру на совершенно новый уровень. А 24 декабря полнолуние в вашем знаке поможет увереннее заявить о себе и своих желаниях.
Весы
Декабрь станет месяцем профессионального признания. Если вы долго ждали ответа по поводу повышения, новой должности или результатов своей работы, особое внимание стоит обратить на 24 декабря. Именно в этот день полнолуние активизирует карьерную сферу. Кроме того, Венера в течение декабря будет благоприятствовать финансовым делам. Поэтому последние недели года принесут не только приятные новости, но и больше уверенности в собственном будущем.
Козерог
Козероги наконец-то могут получить ответ на вопрос, касающийся дома и планов, которые долгое время оставались нереализованными. Если ремонт, обустройство жилья или другие домашние дела постоянно откладывались, в декабре появится шанс вернуться к ним. 10 декабря Сатурн, ваша планета-управитель, завершит ретроградное движение. По прогнозу Терезы Рид, это позволит сдвинуть с мертвой точки домашние проекты, которые в течение последних месяцев находились в застое. А после 21 декабря, когда Солнце и Меркурий перейдут в ваш знак, наступит благоприятное время, чтобы заявить о себе и увереннее строить планы на 2027 год.
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