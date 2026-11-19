Влюбленная пара, зодиакальный круг. Коллаж: Новини.LIVE

Совсем скоро мы встретим Новый 2027 год. Для некоторых знаков Зодиака он станет началом счастливой любовной истории. Звезды обещают им особый шанс наконец-то встретить свою вторую половинку. Этих счастливчиков ждут самые интересные романтические события. Однако судьбоносную встречу можно легко упустить, если продолжать придерживаться старых привычек. Кому стоит открыть сердце и когда ждать особой встречи?

Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на прогноз британского астролога Патрика Арунделла.

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Знаки Зодиака, которые встретят вторую половинку

Рыбы

Новый 2027 год принесет облегчение. Вы наконец избавитесь от изнурительных эмоциональных качелей. Больше всего шансов на перспективное знакомство будет с конца июля до конца августа. Присмотритесь к людям, с которыми вас объединяют работа, увлечения или общие друзья. Романтическая история может начаться с дружеского общения, без громких признаний. Появится ощущение спокойствия рядом с другим особенным человеком.

Знак зодиака Рыбы. Фото: Pinterest

Дева

В первой половине года вам будет казаться, что в любви все идет слишком медленно. Но уже весной появятся поводы выйти за пределы привычного круга общения. А самый благоприятный для судьбоносного знакомства период продлится с августа по октябрь. Интересная встреча возможна во время путешествия, учебы или мероприятия, на которое вы сначала даже не собирались идти. Астролог советует отложить воображаемый список требований к идеальному партнеру. Дайте человеку шанс раскрыться.

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Знак Зодиака Дева. Фото: Pinterest

Водолей

Ваша личная жизнь в 2027 году будет яркой. В конце марта или в начале апреля возможен разговор или встреча, которая изменит взгляд на отношения. Особенно удачное время для знакомств будет с апреля по июнь. В августе история, начавшаяся весной, может получить продолжение, или же в конце лета вы встретите кого-то совершенно нового. Не уклоняйтесь от близости только потому, что цените свободу. Правильные отношения не отнимают вашу индивидуальность, а оставляют для нее место.