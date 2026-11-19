Закохана пара, зодіакальне коло. Колаж: Новини.LIVE

Вже зовсім скоро ми зустрінемо Новий 2027 рік. Для деяких знаків Зодіаку він стане початком щасливої історії кохання. Зірки обіцяють їм особливий шанс нарешті зустріти свою другу половинку. На цих щасливчиків чекають найцікавіші романтичні події. Проте доленосну зустріч можна легко проґавити, якщо продовжувати триматися за старі звички. Кому варто відкрити серце та коли чекати на особливу зустріч?

Новини.LIVE розповідає з посиланням на прогноз британського астролога Патріка Арунделла.

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Знаки Зодіаку, які зустрінуть другу половинку

Риби

Новий 2027 рік принесе полегшення. Ви нарешті позбудетесь виснажливих емоційних гойдалок. Найбільше шансів на перспективне знайомство буде від кінця липня і до кінця серпня. Придивіться до людей, із якими вас об'єднують робота, захоплення або спільні друзі. Романтична історія може початися з дружнього спілкування, без гучних зізнань. З'явиться відчуття спокою поруч з іншою особливою людиною.

Знак Зодіаку Риби. Фото: Pinterest

Діва

У першій половині року вам здаватиметься, що в коханні все йде надто повільно. Але вже навесні з'являться приводи вийти за межі звичного кола спілкування. А найсприятливіший для доленосного знайомства період триватиме із серпня до жовтня. Цікава зустріч можлива під час подорожі, навчання або заходу, на який ви спершу навіть не збиралися йти. Астролог радить відкласти уявний список вимог до ідеального партнера. Дайте людині шанс розкритися.

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Знак Зодіаку Діва. Фото: Pinterest

Водолій

Ваше особисте життя у 2027 році буде яскравим. Наприкінці березня або на початку квітня можлива розмова чи зустріч, яка змінить погляд на стосунки. Особливо вдалий час для знайомств буде з квітня до червня. У серпні історія, що почнеться навесні, може отримати продовження, або ж наприкінці літа ви зустрінете когось зовсім нового. Не тікайте від близькості лише тому, що цінуєте свободу. Правильні стосунки не забирають вашу індивідуальність, а залишають місце для неї.