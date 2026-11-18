Дівчата на різдвяному ярмарку взимку. Фото: Pinterest

Новий рік 2027 українці зустрічатимуть у ніч із четверга, 31 грудня, на п'ятницю, 1 січня. А попереду ще й субота та неділя. Здавалося б, чудова нагода влаштувати собі довгі святкові вихідні та провести більше часу з рідними. Але чи справді українці зможуть відпочивати три дні поспіль, чи вже 1 січня доведеться йти на роботу?

Новини.LIVE розповідає, скільки вихідних буде на Новий рік 2027 та як організувати святкування, якщо наступного ранку потрібно працювати.

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Чи буде 1 січня 2027 року вихідним

За ст. 73 Кодексу законів про працю України, 1 січня є офіційним святковим днем. Однак під час воєнного стану ця норма тимчасово не діє. Це передбачено Законом України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Воєнний стан продовжено до 29 січня 2027 року. Отже, для працівників зі стандартним п'ятиденним графіком 1 січня буде звичайним робочим днем.

31 грудня 2026 року також не буде обов'язкового скорочення робочого дня на одну годину, оскільки під час воєнного стану не застосовується ст. 53 КЗпП.

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Водночас керівництво підприємства, компанії чи організації може самостійно ухвалити рішення про додатковий вихідний, змінити графік роботи або дозволити працівникам піти раніше 31 грудня.

Скільки днів відпочиватимуть українці на Новий рік 2027

За звичайного п'ятиденного робочого тижня 31 грудня 2026 року, четвер, буде робочим днем. У п'ятницю, 1 січня, також доведеться працювати, якщо керівництво не надасть вихідний.

Натомість 2 та 3 січня припадають на суботу й неділю. Тому ті, хто зазвичай відпочиває у вихідні, матимуть два вільні дні поспіль. А вже 4 січня, у понеділок, повернуться до роботи.

Проте є спосіб отримати три вихідні поспіль. Якщо роботодавець погодить вам один день відпустки на 1 січня, можна відпочивати до понеділка. Врахуйте, що під час воєнного стану святкова дата входить до календарних днів щорічної відпустки.

Як зустріти Новий рік 2027, якщо 1 січня потрібно працювати

Навіть якщо наступного ранку доведеться поспішати на роботу, це не привід відмовлятися від святкування. Головне — заздалегідь продумати святковий вечір і, можливо, трохи змінити звичні новорічні традиції.

Святкову вечерю можна організувати раніше, а більшість страв приготувати напередодні. Одяг, сумку та необхідні речі на роботу краще підготувати ще 31 грудня.

Якщо плануєте зустрічати Новий рік не вдома, заздалегідь продумайте дорогу з урахуванням комендантської години. А довге застілля краще перенести на вечір п'ятниці, коли попереду будуть два вихідні.

Так ви зможете і зустріти 2027 рік у приємній атмосфері, і не починати перший робочий день із виснаження.