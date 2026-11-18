Девушки на рождественской ярмарке зимой. Фото: Pinterest

Новый 2027 год украинцы будут встречать в ночь с четверга, 31 декабря, на пятницу, 1 января. А впереди еще и суббота, и воскресенье. Казалось бы, прекрасная возможность устроить себе длинные праздничные выходные и провести больше времени с родными. Но действительно ли украинцы смогут отдыхать три дня подряд, или уже 1 января придется идти на работу?

Новини.LIVE рассказывают, сколько выходных будет на Новый год 2027 и как организовать празднование, если на следующее утро нужно работать.

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Будет ли 1 января 2027 года выходным

Согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, 1 января является официальным праздничным днем. Однако во время военного положения эта норма временно не действует. Это предусмотрено Законом Украины № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Военное положение продлено до 29 января 2027 года. Следовательно, для работников со стандартным пятидневным графиком 1 января будет обычным рабочим днем.

31 декабря 2026 года также не будет обязательного сокращения рабочего дня на один час, поскольку во время военного положения не применяется ст. 53 КЗоТ.

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В то же время руководство предприятия, компании или организации может самостоятельно принять решение о дополнительном выходном, изменить график работы или разрешить работникам уйти раньше 31 декабря.

Сколько дней будут отдыхать украинцы на Новый год 2027

При обычной пятидневной рабочей неделе 31 декабря 2026 года, четверг, будет рабочим днем. В пятницу, 1 января, также придется работать, если руководство не предоставит выходной.

Зато 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье. Поэтому те, кто обычно отдыхает по выходным, будут иметь два свободных дня подряд. А уже 4 января, в понедельник, вернутся к работе.

Однако есть способ получить три выходных подряд. Если работодатель согласится предоставить вам один день отпуска на 1 января, можно отдыхать до понедельника. Учтите, что во время военного положения праздничная дата входит в календарные дни ежегодного отпуска.

Как встретить Новый год 2027, если 1 января нужно работать

Даже если на следующее утро придется спешить на работу, это не повод отказываться от празднования. Главное — заранее продумать праздничный вечер и, возможно, немного изменить привычные новогодние традиции.

Праздничный ужин можно организовать пораньше, а большинство блюд приготовить накануне. Одежду, сумку и необходимые вещи на работу лучше подготовить еще 31 декабря.

Если планируете встречать Новый год не дома, заранее продумайте маршрут с учетом комендантского часа. А долгое застолье лучше перенести на вечер пятницы, когда впереди будут два выходных.

Так вы сможете и встретить 2027 год в приятной атмосфере, и не начинать первый рабочий день в уставшими.