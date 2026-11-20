Жінка на тлі астрологічного кола зі знаками Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Не всі зміни, що приходять у наше життя, несуть добро. Часом трапляється й чорна смуга. А звичайні справи раптом вимагають значно більше сил, ніж ми очікували. 2027 рік стане перевіркою на міцність для трьох знаків Зодіаку. Одним доведеться бути особливо обережними з грошима, іншим — навчитися не поспішати з важливими рішеннями. А комусь варто вже зараз замислитися, чи не забагато обов'язків він бере на себе.

Прогнозом поділилась астрологиня Лурдес Ферро з виданням Clarín, пише Новини.LIVE.

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Чому 2027 рік стане непростим для деяких знаків Зодіаку

За словами Лурдес Ферро, наступний рік матиме два абсолютно різні періоди. До кінця липня Юпітер перебуватиме у Леві. В астрології цей час пов'язаний із творчістю, романтикою та прагненням до самореалізації. А вже 26 липня Юпітер перейде у знак Діви, і пріоритети зміняться. На перший план вийдуть робота, фінанси, здоров'я та повсякденні обов'язки.

Знаки Зодіаку, яким варто бути готовими до випробувань

Діва

Для Дів найбільшим випробуванням стане перша половина 2027 року. За прогнозом астрологині, події розвиватимуться зовсім не так, як ви планували. Деякі обставини виявляться несподіваними, а бажання швидше розв'язати проблему лише ускладнить ситуацію.

Особливої уваги потребуватимуть важливі рішення та документи. Ферро радить Дівам не поспішати з підписанням договорів і ретельно обмірковувати наступні кроки.

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Втім, після липня ситуація зміниться на краще. Перехід Юпітера у ваш знак відкриє нові перспективи. Головне — не намагатися контролювати абсолютно все та дозволити подіям розвиватися поступово.

Знак Зодіаку Діва. Фото: magnific.com

Телець

Тельцям у 2027 році доведеться особливо уважно ставитися до власних грошей. Астрологиня попереджає, що необдумані фінансові рішення похитнуть звичне відчуття стабільності.

Найобережнішими варто бути до липня. Це не найкращий період для поспішних вкладень або зобов'язань, які створюватимуть додатковий фінансовий тиск.

Якщо давно планували велику покупку чи зміну роботи, не ухвалюйте рішення під впливом емоцій. Головне випробування Тельців — навчитися відрізняти справжні можливості від невиправданого ризику.

Знак Зодіаку Телець. Фото: magnific.com

Риби

Для Риб 2027 рік стане перевіркою на витривалість. За словами Лурдес Ферро, у першій половині року особливої уваги потребуватимуть робота, здоров'я та щоденні справи.

Ви можете зіткнутися із ситуацією, коли обов'язків стає дедалі більше, а часу й сил на їх виконання бракує. Намагання допомогти всім або взятися за кілька справ одночасно здатне призвести до перевтоми.

Після переходу Юпітера у Діву наприкінці липня вимог може побільшати. Тому головний урок Риб у 2027 році — правильно розподіляти власні сили. Не бійтеся відмовлятися від зайвих зобов'язань, просити про допомогу та залишати час для відпочинку.

Знак Зодіаку Риби. Фото: magnific.com

Попри непрості прогнози, астрологиня не називає 2027 рік приреченим на невдачі. Випробування лише стануть нагодою переглянути пріоритети й змінити підхід до важливих життєвих рішень.

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