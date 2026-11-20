Усміхнена жінка, зодіакальне коло. Колаж: Новини.LIVE

Часом достатньо одного рішення, щоб життя назавжди змінило свій напрямок. І саме перед таким вибором, за астрологічним прогнозом, опиняться два знаки Зодіаку вже у 2027 році. Їм доведеться попрощатися зі старими звичками та нарешті наважитися на щось справді масштабне.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз відомого грецького астролога Христоса Архоса розповідає, для яких двох знаків Зодіаку 2027 рік може стати переломним і яких саме подій їм варто чекати.

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Які знаки Зодіаку почнуть нове життя у 2027 році

За прогнозом астролога, однією з найважливіших подій року стане перехід Юпітера зі знака Лева у знак Діви 26 липня. В астрології цю планету пов'язують із розвитком та розширенням життєвих перспектив. Тож не дивно, що в епіцентрі змін опиняться Леви та Діви. Однак шлях до змін для кожного буде різним.

Лев

Левенята, вам доведеться нарешті заявити про себе. У 2027 році Юпітер перебуватиме у вашому знаку до 26 липня. У цей час вам відкриються перспективи для професійного зростання та творчості. Особливо сприятливою буде весна. У квітні можливі важливі кар'єрні рішення. Те, над чим ви довго працювали, може нарешті принести результат. Також слід чекати на зміни й в особистому житті. Особливою датою стане 2 серпня 2027 року, коли відбудеться повне сонячне затемнення у Леві. Воно може відкрити новий життєвий розділ.

Діва

Діви, для вас перші місяці 2027 року будуть досить непростими. Деякі справи затягуватимуться, а звичні обставини змусять переглянути давні рішення. Проте поспішати зі змінами не варто. Адже найцікавіше почнеться влітку. З 26 липня, коли Юпітер увійде у ваш знак, розпочнеться новий астрологічний цикл, який триватиме приблизно рік. Особливо помітними стануть зміни у професійній сфері. Астролог прогнозує можливість змінити напрямок кар'єри, спробувати себе у зовсім новій діяльності.

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