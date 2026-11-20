Улыбающаяся женщина, зодиакальный круг. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда достаточно одного решения, чтобы жизнь навсегда изменила свое русло. И именно перед таким выбором, согласно астрологическому прогнозу, окажутся два знака Зодиака уже в 2027 году. Им придется расстаться со старыми привычками и наконец решиться на что-то действительно масштабное.

Новини.LIVE со ссылкой на прогноз известного греческого астролога Христоса Архоса рассказывает, для каких двух знаков Зодиака 2027 год может стать переломным и каких именно событий им стоит ожидать.

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Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в 2027 году

По прогнозу астролога, одним из важнейших событий года станет переход Юпитера из знака Льва в знак Девы 26 июля. В астрологии эту планету связывают с развитием и расширением жизненных перспектив. Поэтому неудивительно, что в эпицентре перемен окажутся Львы и Девы. Однако путь к переменам для каждого будет разным.

Лев

Львы, вам придется наконец заявить о себе. В 2027 году Юпитер будет находиться в вашем знаке до 26 июля. В это время перед вами откроются перспективы для профессионального роста и творчества. Особенно благоприятной будет весна. В апреле возможны важные карьерные решения. То, над чем вы долго работали, может наконец принести результат. Также следует ожидать перемен и в личной жизни. Особой датой станет 2 августа 2027 года, когда произойдет полное солнечное затмение в знаке Льва. Оно может открыть новую главу в вашей жизни.

Дева

Девы, для вас первые месяцы 2027 года будут довольно непростыми. Некоторые дела будут затягиваться, а привычные обстоятельства заставят пересмотреть давние решения. Однако спешить с изменениями не стоит. Ведь самое интересное начнётся летом. С 26 июля, когда Юпитер войдет в ваш знак, начнется новый астрологический цикл, который продлится примерно год. Особенно заметными станут изменения в профессиональной сфере. Астролог прогнозирует возможность сменить направление карьеры, попробовать себя в совершенно новой деятельности.

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