Влюбленная пара на фоне зодиакального круга. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2026 года готовит особый подарок — два знака Зодиака получат шанс встретить настоящую любовь. Неожиданные знакомства коренным образом изменят их личную жизнь. Даже те, кто уже отчаялся в поисках второй половинки, снова почувствуют бабочек в животе.

Какие же два знака Зодиака встретят настоящую любовь еще до Нового 2027 года, рассказала астролог Тереза Рид для The Old Farmer's Almanac, передает Новини.LIVE.

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Любовный гороскоп на декабрь 2026 года — какие знаки Зодиака влюбятся

Лев

Львов ждет особенно романтическое начало декабря. Солнце, ваша планета-покровитель, будет освещать сектор настоящей любви, создавая благоприятные условия для зарождения глубоких чувств. Уже 6 декабря к Солнцу присоединится Меркурий, который поможет вам найти нужные слова, очаровать понравившегося человека.

Особенно важным для одиноких Львов станет период декабрьского новолуния в Стрельце. Тереза Рид советует обновить свой профиль на сайте знакомств. Даже небольшая инициатива с вашей стороны способна приблизить встречу с особенным человеком. Вполне возможно, что в новогоднюю ночь рядом с вами уже будет человек, к которому вы будете испытывать нечто большее, чем просто симпатию.

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Знак Зодиака Лев. Фото: pixabay.com

Дева

Для Дев самый романтичный период месяца начнется накануне Рождества. 21 декабря Солнце перейдет в Козерога, а 25 декабря к нему присоединится Меркурий, ваша планета-покровитель. Эти астрологические события активизируют сектор любви и значительно повысят шансы на начало новых романтических отношений.

Астролог советует Девам провести предпраздничные дни в компании друзей, а также активно отмечать Новый год. Благоприятный аспект между Меркурием и Марсом 31 декабря обещает незабываемые впечатления, приключения и веселье. Чтобы не упустить свою судьбу, не отказывайтесь от приглашений на вечеринки, рождественские посиделки и новогодние празднования. Позвольте себе отдохнуть от дел, быть открытыми для общения и спонтанных решений.

Знак Зодиака Дева. Фото: pixabay.com

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