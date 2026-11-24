Дівчина прикрашає новорічну ялинку. Фото: magnific.com

Підготовка до Нового року 2027 вже набирає обертів, і зовсім скоро в оселях українців засяють святкові ялинки. Проте, перш ніж діставати коробки з улюбленими іграшками, варто дізнатися про вподобання покровительки прийдешнього року — Червоної Вогняної Кози. Вона цінує домашній затишок, природну красу та не терпить надмірної розкоші. Навіть деякі звичні новорічні прикраси можуть їй не сподобатися. Тож, щоб не відлякати удачу та добробут, від певного святкового декору краще відмовитися.

Новини.LIVE розповідає, чим не варто прикрашати ялинку на Новий рік 2027.

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Які кольори ялинкових прикрас не любить Вогняна Коза

Особливо небажаним у святковому оформленні є чорний колір. Похмурі кулі, темні банти та чорні фігурки суперечать життєрадісному характеру господині року. Такий декор відштовхуватиме позитивну енергію, яку ви прагнете залучити у свою оселю.

Також не до вподоби Козі й кислотні відтінки: неоновий рожевий, яскравий салатовий та неприродно насичений жовтий. Вони порушують гармонію та створюють відчуття хаосу.

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Які іграшки не можна вішати на ялинку на Новий рік 2027

Вогняній Козі точно не сподобаються:

фігурки хижих тварин

Миролюбній Козі чужі агресія та небезпека. Тому не вішайте на святкове дерево вовків, тигрів, левів та інших хижаків. Замість них прикрасьте дерево фігурками овечок, пташок або кізочок.

іграшки з гострими деталями

Прикраси із шипами, колючками та різкими металевими контурами несуть енергію напруги. Якщо прагнете миру та злагоди в родині, обирайте округлі форми й плавні лінії.

прикраси з надмірним блиском

Хоча Вогняна Коза любить сяйво, вона не терпить показної розкоші. Велика кількість мішури, блискіток та металізованих іграшок їй не сподобається.

надто масивний і строкатий декор

Не намагайтеся розмістити на ялинці всі прикраси, які маєте вдома. Залиште трохи вільного простору між іграшками, щоб зберегти відчуття легкості та гармонії.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2027, щоб привабити удачу

Для зустрічі року Червоної Вогняної Кози чудово підійдуть новорічні прикраси таких кольорів та відтінків:

червоні;

бордові;

золотисті;

молочні;

бежеві;

теракотові.

Достатньо обрати два основні кольори та один акцентний. Доповніть композицію гірляндою з теплим світлом.

Особливо порадують господиню року:

дерев'яні іграшки;

оксамитові банти;

натуральні шишки;

керамічні підвіски;

сушені кружальця апельсинів;

палички кориці.

Така ялинка не лише створить особливу святкову атмосферу, а й, за повір'ями, допоможе заручитися прихильністю Вогняної Кози та запросити у дім щастя, достаток і сімейну злагоду.

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