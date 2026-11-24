Вогняна Коза всередині зодіакального кола. Фото: Pinterest

Новий 2027 рік, який за східним календарем пройде під покровительством Червоної Вогняної Кози, обіцяє бути багатим на доленосні події. Для одних знаків Зодіаку він стане роком великого кохання, для інших — часом кар'єрного злету та фінансових можливостей. А комусь доведеться залишити минуле позаду, щоб нарешті здійснити давню мрію.

Новини.LIVE з посиланням на Astrology.com розповідає, що чекає кожен знак Зодіаку у 2027 році.

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Гороскоп на 2027 рік для всіх знаків Зодіаку

Овен

Початок року може видатися дещо повільним через ретроградний Марс. Однак уже у квітні ситуація зміниться. Ви відчуєте приплив сил і бажання реалізувати амбітні плани. Весна буде сприятливою для романтичних знайомств, а друга половина року принесе нові професійні можливості. Не бійтеся змінювати роботу, якщо нинішня більше не відповідає вашим амбіціям.

Телець

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У 2027 році перед вами відкриються несподівані кар'єрні перспективи. Особливо важливими місяцями стануть лютий та серпень, коли затемнення принесуть підвищення або пропозицію нової роботи. У фінансових питаннях варто уникати імпульсивних рішень. А з кінця липня настане сприятливий період для кохання, романтики та творчості.

Близнюки

Уран у вашому знаку спонукатиме до експериментів та кардинальних змін. Ви можете опанувати нову професію, вирушити у захопливу подорож або знайти однодумців, з якими реалізуєте перспективний проєкт. У другій половині року особливого значення набудуть сім'я та дім. Не виключений переїзд.

Рак

2027 рік має всі шанси стати одним із найуспішніших у фінансовому плані. Зірки обіцяють можливості для зростання доходів. Особливо сприятливими для кар'єри будуть квітень та липень. В особистому житті ви навчитеся більше довіряти близьким та будувати глибші стосунки.

Лев

До кінця липня Юпітер перебуватиме у вашому знаку, даруючи рідкісні можливості для здійснення найсміливіших бажань. На вас чекають професійне визнання, цікаві знайомства та романтичні пригоди. Друга половина року буде особливо вдалою для примноження статків. Серпневе сонячне затемнення може стати початком абсолютно нового життєвого етапу.

Діва

Перші місяці року присвятіть завершенню старих справ та підготовці до великих змін. Ваш зірковий час настане наприкінці липня, коли Юпітер увійде у ваш знак. Розпочнеться період особистого та професійного зростання. Вересень може принести несподіваний кар'єрний прорив. Також рік буде сприятливим для погашення боргів та реалізації довгострокових фінансових цілей.

Терези

Головною темою 2027 року стануть стосунки. Сатурн допоможе зрозуміти, з ким ви справді хочете будувати майбутнє. Міцні союзи стануть ще сильнішими, а ті, що вичерпали себе, можуть розпастися. У професійній сфері успіх залежатиме від надійних партнерів. Нові захоплення, подорожі та знайомства подарують чимало яскравих емоцій.

Скорпіон

На вас чекає один із найперспективніших для кар'єри років. Особливо щедрою на можливості буде весна. А серпневе сонячне затемнення може принести нову посаду або кардинальну зміну професійного напряму. Восени ви відчуєте особливу впевненість у власних силах. Важливі зміни також можливі у сімейному житті.

Стрілець

Перша половина 2027 року подарує вам можливості для подорожей, навчання та розширення світогляду. Наприкінці липня Юпітер активує сектор кар'єри, відкриваючи шлях до професійного успіху. Особливо перспективним для нових починань стане кінець серпня. У коханні можливі несподівані повороти, які змусять переглянути плани на майбутнє.

Козеріг

Цього року вам захочеться не лише професійних досягнень, а й справжнього сімейного щастя. Весна подарує чудові можливості для романтичних знайомств, а влітку ви можете наважитися на серйозний крок у стосунках. Лютий та серпень принесуть важливі фінансові зміни. У другій половині року не відмовляйтеся від можливості подорожувати та здобувати нові знання.

Водолій

2027 рік стане для вас періодом масштабних перетворень. Сонячне затемнення на початку лютого допоможе визначитися з новими життєвими цілями. Перша половина року буде особливо щасливою у коханні. Самотні Водолії можуть зустріти людину, з якою захочуть будувати майбутнє. Не бійтеся відмовлятися від старих планів заради більш привабливих перспектив.

Риби

Рік допоможе вам позбутися давніх страхів, повірити у власні сили та навчитися цінувати свої таланти. Червень може принести важливе професійне досягнення. А з кінця липня розпочнеться один із найсприятливіших для особистого життя періодів за останні роки. Самотні Риби матимуть шанс зустріти велике кохання, а закохані — вивести стосунки на новий рівень.

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