Вогняна Коза всередині зодіакального кола. Фото: Diario UNO

Новий 2027 рік пройде під покровительством Червоної Вогняної Кози. Вона є символом гармонії, творчості та добрих змін. За східним календарем новий цикл розпочнеться 6 лютого. Для чотирьох китайських знаків Зодіаку цей період обіцяє бути особливо щасливим. На них чекають приємні відкриття та нові можливості.

Яким знакам східного гороскопу найбільше пощастить у 2027 році, розповіла астрологиня Людовіка Скірру виданню Clarín, передає Новини.LIVE.

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Яким китайським знакам Зодіаку пощастить у 2027 році

Свиня

Новий 2027 рік стане можливістю нарешті взятися за справи, які роками відкладалися. Ви зможете по-новому поглянути на власні здібності та відновити віру у свої сили. Особливо сприятливим цей період виявиться для творчих людей і тих, хто давно мріяв реалізувати особистий проєкт. Проте удача вимагатиме сміливості: доведеться вийти зі звичної зони комфорту та перестати боятися змін. Астрологиня радить більше уваги приділяти собі, власним бажанням і здоров'ю.

Кролик

Ви увійдете у 2027 рік із готовністю до змін та нових життєвих викликів. Рік Кози відкриє можливості для особистісного розвитку. Можливі знайомства із людьми, які поділятимуть ваші цінності. Особливе значення матимуть спільні ініціативи, благодійність і допомога іншим. Саме завдяки активній участі в житті суспільства ви зможете відчути власну значущість і знайти нові джерела натхнення.

Кінь

Для вас рік Вогняної Кози може стати одним із найперспективніших у фінансовому плані. Ваше матеріальне становище помітно зросте. Також загостриться інтуїція, що допоможе швидко розпізнавати вигідні можливості. Особливо щаститиме тим, хто займається підприємництвом або планує розширити власну справу. Після насиченого 2026 року ви навчитеся краще розуміти потреби близьких і знаходити баланс між власними амбіціями та сімейним життям. Не втрачайте перспективні можливості, але ретельно зважуйте фінансові рішення.

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Мавпа

2027 рік стане часом яскравих вражень і підготовки до важливих життєвих змін. Це буде період активного руху, подорожей та цікавих відкриттів. Особливо цінними стануть нові знайомства, незвичний досвід і можливість побачити світ під іншим кутом. Варто не відмовлятися від запрошень, більше спілкуватися та шукати натхнення поза звичним оточенням. Адже 2027-й готуватиме до 2028 року, який пройде під знаком Земляної Мавпи та розпочне новий особистий цикл.

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