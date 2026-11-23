Огненная Коза в зодиакальном круге. Фото: Diario UNO

Новый 2027 год пройдет под покровительством Красной Огненной Козы. Она является символом гармонии, творчества и благоприятных перемен. По восточному календарю новый цикл начнется 6 февраля. Для четырех китайских знаков Зодиака этот период обещает быть особенно счастливым. Их ждут приятные открытия и новые возможности.

Каким знакам восточного гороскопа больше всего повезет в 2027 году, рассказала астролог Людовика Скирру изданию Clarín, передает Новини.LIVE.

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Каким китайским знакам Зодиака повезет в 2027 году

Свинья

Новый 2027 год станет возможностью наконец-то взяться за дела, которые годами откладывались. Вы сможете по-новому взглянуть на свои способности и восстановить веру в свои силы. Особенно благоприятным этот период окажется для творческих людей и тех, кто давно мечтал реализовать личный проект. Однако удача потребует смелости: придется выйти из привычной зоны комфорта и перестать бояться перемен. Астролог советует уделять больше внимания себе, собственным желаниям и здоровью.

Кролик

Вы войдете в 2027 год, готовые к переменам и новым жизненным вызовам. Год Козы откроет возможности для личностного развития. Возможны знакомства с людьми, которые будут разделять ваши ценности. Особое значение будут иметь совместные инициативы, благотворительность и помощь другим. Именно благодаря активному участию в жизни общества вы сможете почувствовать собственную значимость и найти новые источники вдохновения.

Лошадь

Для вас год Огненной Козы может стать одним из самых перспективных в финансовом плане. Ваше материальное положение заметно улучшится. Также обострится интуиция, что поможет быстро распознавать выгодные возможности. Особенно повезет тем, кто занимается предпринимательством или планирует расширить собственное дело. После насыщенного 2026 года вы научитесь лучше понимать потребности близких и находить баланс между собственными амбициями и семейной жизнью. Не упускайте перспективные возможности, но тщательно взвешивайте финансовые решения.

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Обезьяна

2027 год станет временем ярких впечатлений и подготовки к важным жизненным переменам. Это будет период активного движения, путешествий и интересных открытий. Особенно ценными станут новые знакомства, необычный опыт и возможность увидеть мир под другим углом. Стоит не отказываться от приглашений, больше общаться и искать вдохновение за пределами привычного окружения. Ведь 2027-й год будет подготовкой к 2028-му, который пройдет под знаком Земляной Обезьяны и начнет новый личный цикл.

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