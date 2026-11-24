Огненная Коза внутри зодиакального круга. Фото: Pinterest

Новый 2027 год, который по восточному календарю пройдет под покровительством Красной Огненной Козы, обещает быть богатым на судьбоносные события. Для одних знаков Зодиака он станет годом большой любви, для других — временем карьерного взлета и финансовых возможностей. А кому-то придется оставить прошлое позади, чтобы наконец осуществить давнюю мечту.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrology.com рассказывают, что ждет каждый знак Зодиака в 2027 году.

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Гороскоп на 2027 год для всех знаков Зодиака

Овен

Начало года может показаться несколько вялым из-за ретроградного Марса. Однако уже в апреле ситуация изменится. Вы почувствуете прилив сил и желание реализовать амбициозные планы. Весна будет благоприятной для романтических знакомств, а вторая половина года принесет новые профессиональные возможности. Не бойтесь менять работу, если нынешняя больше не соответствует вашим амбициям.

Телец

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В 2027 году перед вами откроются неожиданные карьерные перспективы. Особенно важными месяцами станут февраль и август, когда затмения принесут повышение или предложение новой работы. В финансовых вопросах стоит избегать импульсивных решений. А с конца июля наступит благоприятный период для любви, романтики и творчества.

Близнецы

Уран в вашем знаке будет побуждать к экспериментам и кардинальным изменениям. Вы можете освоить новую профессию, отправиться в увлекательное путешествие или найти единомышленников, с которыми реализуете перспективный проект. Во второй половине года особое значение приобретут семья и дом. Не исключен переезд.

Рак

2027 год имеет все шансы стать одним из самых успешных в финансовом плане. Звезды обещают возможности для роста доходов. Особенно благоприятными для карьеры будут апрель и июль. В личной жизни вы научитесь больше доверять близким и строить более глубокие отношения.

Лев

До конца июля Юпитер будет находиться в вашем знаке, даря редкие возможности для осуществления самых смелых желаний. Вас ждут профессиональное признание, интересные знакомства и романтические приключения. Вторая половина года будет особенно удачной для приумножения состояния. Августовское солнечное затмение может стать началом совершенно нового жизненного этапа.

Дева

Первые месяцы года посвятите завершению старых дел и подготовке к большим переменам. Ваш звездный час наступит в конце июля, когда Юпитер войдет в ваш знак. Начнется период личного и профессионального роста. Сентябрь может принести неожиданный карьерный прорыв. Также год будет благоприятным для погашения долгов и реализации долгосрочных финансовых целей.

Весы

Главной темой 2027 года станут отношения. Сатурн поможет понять, с кем вы действительно хотите строить будущее. Прочные союзы станут еще крепче, а те, что исчерпали себя, могут распасться. В профессиональной сфере успех будет зависеть от надежных партнеров. Новые увлечения, путешествия и знакомства подарят немало ярких эмоций.

Скорпион

Вас ждет один из самых перспективных для карьеры годов. Особенно щедрой на возможности будет весна. А августовское солнечное затмение может принести новую должность или кардинальную смену профессионального направления. Осенью вы почувствуете особую уверенность в собственных силах. Важные изменения также возможны в семейной жизни.

Стрелец

Первая половина 2027 года подарит вам возможности для путешествий, обучения и расширения кругозора. В конце июля Юпитер активирует сектор карьеры, открывая путь к профессиональному успеху. Особенно перспективным для новых начинаний станет конец августа. В любви возможны неожиданные повороты, которые заставят пересмотреть планы на будущее.

Козерог

В этом году вам захочется не только профессиональных достижений, но и настоящего семейного счастья. Весна подарит прекрасные возможности для романтических знакомств, а летом вы можете решиться на серьезный шаг в отношениях. Февраль и август принесут важные финансовые изменения. Во второй половине года не отказывайтесь от возможности путешествовать и приобретать новые знания.

Водолей

2027 год станет для вас периодом масштабных преобразований. Солнечное затмение в начале февраля поможет определиться с новыми жизненными целями. Первая половина года будет особенно удачной в любви. Одинокие Водолеи могут встретить человека, с которым захотят строить будущее. Не бойтесь отказываться от старых планов ради более привлекательных перспектив.

Рыбы

Этот год поможет вам избавиться от давних страхов, поверить в собственные силы и научиться ценить свои таланты. Июнь может принести важное профессиональное достижение. А с конца июля начнется один из самых благоприятных для личной жизни периодов за последние годы. Одинокие Рыбы получат шанс встретить большую любовь, а влюбленные — вывести отношения на новый уровень.

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