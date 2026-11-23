Усміхнена дівчина біля новорічної ялинки на тлі зодіакального кола. Колаж: Новини.LIVE

Новорічна ніч — особливий час, коли кожному хочеться запросити у своє життя більше щастя, кохання та достатку. На Новий рік 2027 астрологи радять приділити увагу не лише святковому меню чи прикрасам, а й власному вбранню. Адже правильно підібрані кольори, фасони, тканини та навіть аксесуари здатні посилити енергетику знака Зодіаку та допомогти залучити бажані зміни.

Новини.LIVE зібрав поради астрологів, що варто вдягнути на Новий рік 2027, щоб залучити у своє життя удачу, гроші та кохання.

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Овен

Головні кольори новорічної ночі для Овнів, які посилять впевненість, допоможуть залучити успіх і відкрити нові можливості це:

червоний;

бордовий;

золотий.

Ваше вбрання має бути сміливим, яскравим і незабутнім. Обирайте червону атласну сукню з асиметричним вирізом, мінісукню з акцентними плечима або елегантний брючний костюм винного відтінку. Доповніть образ масивними золотими сережками, браслетами та взуттям на підборах.

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Знак Зодіаку Овен. Фото: pixabay.com

Телець

Тельцям астрологи рекомендують такі кольори:

смарагдовий;

шавлієво-зелений;

мідний.

Вони допоможуть притягнути фінансову стабільність, процвітання та гармонію.

Віддавайте перевагу дорогим на вигляд тканинам, м'яким силуетам і вишуканим прикрасам із золотистого металу. Найкращий вибір — оксамитова сукня міді з драпіруванням, шовковий комбінезон або елегантна спідниця з атласною блузою.

Знак Зодіаку Телець. Фото: pixabay.com

Близнюки

Щоб Новий рік 2027 приніс цікаві знайомства, нові можливості та яскраві враження, Близнюкам варто обрати:

блакитний;

синій;

жовтий.

Ваш ідеальний святковий образ — легка сукня з органзи з пишними рукавами, атласний костюм або мінісукня з незвичайним декором. Сміливо поєднуйте різні фактури, додавайте яскраві сережки, блискучі сумочки та оригінальне взуття.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: pixabay.com

Рак

Ракам удачу в новому році принесуть:

білий;

молочний;

перлинний;

срібний.

Ці кольори допоможуть залучити гармонію в особисте життя, зміцнити стосунки та відкрити серце для кохання.

Обирайте довгу шовкову сукню з відкритими плечима, сатинову сукню-комбінацію або ніжне вбрання з мереживними вставками. Доповніть образ перловими сережками, срібними прикрасами та витонченими туфлями.

Знак Зодіаку Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Левам варто зустрічати Новий рік 2027 пишно та при повному параді. Ваші щасливі кольори, які допоможуть привернути увагу, зміцнити авторитет і залучити фінансовий успіх, це:

золотий;

помаранчевий;

шампань.

Ідеальне вбрання — золотиста сукня з паєтками, атласна сукня максі з високим розрізом або розкішний костюм із жакарду. Не бійтеся великих прикрас, сяйва та ефектних деталей.

Знак Зодіаку Лев. Фото: pixabay.com

Діва

Дівам астрологи радять вдягати на свято вбрання у таких кольорах:

зелений;

оливковий;

кремовий;

бежевий.

Вони допоможуть зберегти внутрішню рівновагу, залучити стабільність і досягти поставлених цілей.

Найкраще пасуватиме кремова сукня-футляр із якісного крепу, шовкова блуза зі спідницею міді або класичний брючний костюм. Відмовтеся від надмірного декору на користь бездоганного крою. Смарагдові сережки чи зелений клатч стануть вдалими акцентами.

Знак Зодіаку Діва. Фото: pixabay.com

Терези

Щоб привабити кохання, романтику та гармонію у стосунках, Терезам варто зустрічати 2027 рік у рожевому або ніжно-блакитному. А для залучення фінансового успіху та нових можливостей зелені відтінки й золото.

Ваш стиль — витончений, жіночний і романтичний. Оберіть пудрово-рожеву атласну сукню-комбінацію, повітряну сукню з шифону або елегантне вбрання з відкритою спиною. Особливо вдало виглядатимуть мереживо, банти, легке драпірування та перлинні прикраси.

Знак Зодіаку Терези. Фото: pixabay.com

Скорпіон

Скорпіонам новорічна ніч відкриє можливість посилити особисту привабливість та налаштуватися на великі зміни. Для цього обирайте:

бордовий;

винний;

сливовий;

насичений фіолетовий.

Ідеальний варіант — оксамитова сукня з відкритою спиною, корсетний топ зі спідницею максі або брючний костюм глибокого сливового кольору. Доповніть образ темними металевими прикрасами, виразним макіяжем і елегантним клатчем.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: pixabay.com

Стрілець

Стрільцям удачу у 2027 році допоможуть залучити:

фіолетовий;

бірюзовий;

насичений синій.

Ці кольори відкриють шлях до нових можливостей, подорожей і цікавих знайомств.

Обирайте шовкову сукню вільного крою, яскравий брючний костюм або атласний комбінезон із широкими штанинами. Доречними будуть асиметричні деталі, незвичайні аксесуари та оригінальні прикраси. Головне — свобода рухів і відчуття легкості.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: pixabay.com

Козеріг

Для Козерогів головними кольорами стануть:

графітовий;

сірий;

темно-зелений.

Вони допоможуть зміцнити фінансове становище, досягти кар'єрних цілей та залучити стабільність.

Найкращий вибір — класичний брючний костюм із чіткою лінією плечей, смарагдова шовкова сукня або елегантне вбрання із щільного атласу. Завершіть образ лаконічними золотими прикрасами, годинником і стильним взуттям.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: pixabay.com

Водолій

Водоліям варто зробити ставку на:

електричний синій;

срібний;

металік.

Ці відтінки посилять вашу творчу енергію, допоможуть залучити несподівані можливості та успішні зміни.

Обирайте сріблясту мінісукню з асиметричним кроєм, металізований комбінезон або синій костюм із футуристичними деталями. Геометричні прикраси, незвичайне взуття та блискучі аксесуари стануть ідеальним завершенням образу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: pixabay.com

Риби

Рибам астрологи рекомендують:

лавандовий;

бузковий;

ніжно-зелений.

Вони допоможуть притягнути кохання, душевну гармонію та здійснення заповітних мрій.

Найкраще зустрічати Новий рік у повітряній шифоновій сукні максі, атласному комплекті пастельного відтінку або романтичному вбранні з напівпрозорими рукавами. Додайте перламутрові прикраси, сріблясті туфлі та ніжний макіяж із мерехтливими акцентами.

Знак Зодіаку Риби. Фото: pixabay.com

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