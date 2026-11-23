Улыбающаяся девушка возле новогодней елки на фоне зодиакального круга. Коллаж: Новини.LIVE

Новогодняя ночь — особое время, когда каждому хочется привлечь в свою жизнь больше счастья, любви и благополучия. В Новый год 2027 астрологи советуют уделить внимание не только праздничному меню или украшениям, но и собственному наряду. Ведь правильно подобранные цвета, фасоны, ткани и даже аксессуары способны усилить энергетику знака Зодиака и помочь привлечь желаемые перемены.

Новини.LIVE собрал советы астрологов, что стоит надеть на Новый год 2027, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, деньги и любовь.

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Овен

Главные цвета новогодней ночи для Овнов, которые укрепят уверенность, помогут привлечь успех и открыть новые возможности, — это:

красный;

бордовый;

золотой.

Ваш наряд должен быть смелым, ярким и незабываемым. Выбирайте красное атласное платье с асимметричным вырезом, мини-платье с акцентными плечами или элегантный брючный костюм винного оттенка. Дополните образ массивными золотыми серьгами, браслетами и обувью на каблуках.

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Знак Зодиака Овен. Фото: pixabay.com

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют следующие цвета:

изумрудный;

шавлиево-зеленый;

медный.

Они помогут привлечь финансовую стабильность, процветание и гармонию.

Отдавайте предпочтение дорого выглядящим тканям, мягким силуэтам и изысканным украшениям из золотистого металла. Лучший выбор — бархатное платье длины миди с драпировкой, шелковый комбинезон или элегантная юбка с атласной блузкой.

Знак Зодиака Телец. Фото: pixabay.com

Близнецы

Чтобы Новый год 2027 принес интересные знакомства, новые возможности и яркие впечатления, Близнецам стоит выбрать:

голубой;

синий;

жёлтый.

Ваш идеальный праздничный образ — легкое платье из органзы с пышными рукавами, атласный костюм или мини-платье с необычным декором. Смело сочетайте разные фактуры, добавляйте яркие серьги, блестящие сумочки и оригинальную обувь.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: pixabay.com

Рак

Ракам удачу в новом году принесут:

белый;

молочный;

жемчужный;

серебристый.

Эти цвета помогут привнести гармонию в личную жизнь, укрепить отношения и открыть сердце для любви.

Выбирайте длинное шелковое платье с открытыми плечами, сатиновое платье-комбинацию или нежное платье с кружевными вставками. Дополните образ жемчужными серьгами, серебряными украшениями и изящными туфлями.

Знак Зодиака Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Львам стоит встречать Новый год 2027 пышно и во всей красе. Ваши счастливые цвета, которые помогут привлечь внимание, укрепить авторитет и привлечь финансовый успех, это:

золотой;

оранжевый;

шампань.

Идеальный наряд — золотистое платье с пайетками, атласное макси-платье с высоким разрезом или роскошный костюм из жаккарда. Не бойтесь крупных украшений, блеска и эффектных деталей.

Знак Зодиака Лев. Фото: pixabay.com

Дева

Девам астрологи советуют надевать на праздник наряды следующих цветов:

зеленый;

оливковый;

кремовый;

бежевый.

Они помогут сохранить внутреннее равновесие, привлечь стабильность и достичь поставленных целей.

Лучше всего подойдет кремовое платье-футляр из качественного крепа, шелковая блузка с юбкой миди или классический брючный костюм. Откажитесь от излишнего декора в пользу безупречного кроя. Изумрудные серьги или зеленый клатч станут удачными акцентами.

Знак Зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Весы

Чтобы привлечь любовь, романтику и гармонию в отношениях, Весам стоит встречать 2027 год в розовом или нежно-голубом. А для привлечения финансового успеха и новых возможностей — зеленые оттенки и золото.

Ваш стиль — утончённый, женственный и романтичный. Выберите пудрово-розовое атласное платье-комбинацию, воздушное платье из шифона или элегантный наряд с открытой спиной. Особенно удачно будут смотреться кружева, банты, легкая драпировка и жемчужные украшения.

Знак Зодиака Весы. Фото: pixabay.com

Скорпион

Скорпионам новогодняя ночь откроет возможность усилить личную привлекательность и настроиться на большие перемены. Для этого выбирайте:

бордовый;

винный;

сливовый;

насыщенный фиолетовый.

Идеальный вариант — бархатное платье с открытой спиной, корсетный топ с юбкой макси или брючный костюм глубокого сливового цвета. Дополните образ темными металлическими украшениями, выразительным макияжем и элегантным клатчем.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: pixabay.com

Стрелец

Стрельцам удачу в 2027 году помогут привлечь:

фиолетовый;

бирюзовый;

насыщенный синий.

Эти цвета откроют путь к новым возможностям, путешествиям и интересным знакомствам.

Выбирайте шелковое платье свободного кроя, яркий брючный костюм или атласный комбинезон с широкими штанинами. Уместны будут асимметричные детали, необычные аксессуары и оригинальные украшения. Главное — свобода движений и ощущение легкости.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: pixabay.com

Козерог

Для Козерогов основными цветами станут:

графитовый;

серый;

темно-зеленый.

Они помогут укрепить финансовое положение, достичь карьерных целей и привлечь стабильность.

Лучший выбор — классический брючный костюм с четкой линией плеч, изумрудное шелковое платье или элегантный наряд из плотного атласа. Дополните образ лаконичными золотыми украшениями, часами и стильной обувью.

Знак Зодиака Козерог. Фото: pixabay.com

Водолей

Водолеям стоит сделать ставку на:

электрический синий;

серебристый;

металлик.

Эти оттенки усилят вашу творческую энергию, помогут привлечь неожиданные возможности и успешные перемены.

Выбирайте серебристое мини-платье асимметричного кроя, металлизированный комбинезон или синий костюм с футуристическими деталями. Геометрические украшения, необычная обувь и блестящие аксессуары станут идеальным завершением образа.

Знак Зодиака Водолей. Фото: pixabay.com

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют:

лавандовый;

сиреневый;

нежно-зеленый.

Они помогут привлечь любовь, душевную гармонию и осуществление заветных мечтаний.

Лучше всего встречать Новый год в воздушном шифоновом платье макси, атласном комплекте пастельного оттенка или романтичном наряде с полупрозрачными рукавами. Добавьте перламутровые украшения, серебристые туфли и нежный макияж с мерцающими акцентами.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: pixabay.com

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