В чем встретить Новый год 2027 по знаку Зодиака, чтобы привлечь удачу
Новогодняя ночь — особое время, когда каждому хочется привлечь в свою жизнь больше счастья, любви и благополучия. В Новый год 2027 астрологи советуют уделить внимание не только праздничному меню или украшениям, но и собственному наряду. Ведь правильно подобранные цвета, фасоны, ткани и даже аксессуары способны усилить энергетику знака Зодиака и помочь привлечь желаемые перемены.
Новини.LIVE собрал советы астрологов, что стоит надеть на Новый год 2027, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, деньги и любовь.
Овен
Главные цвета новогодней ночи для Овнов, которые укрепят уверенность, помогут привлечь успех и открыть новые возможности, — это:
- красный;
- бордовый;
- золотой.
Ваш наряд должен быть смелым, ярким и незабываемым. Выбирайте красное атласное платье с асимметричным вырезом, мини-платье с акцентными плечами или элегантный брючный костюм винного оттенка. Дополните образ массивными золотыми серьгами, браслетами и обувью на каблуках.
Телец
Тельцам астрологи рекомендуют следующие цвета:
- изумрудный;
- шавлиево-зеленый;
- медный.
Они помогут привлечь финансовую стабильность, процветание и гармонию.
Отдавайте предпочтение дорого выглядящим тканям, мягким силуэтам и изысканным украшениям из золотистого металла. Лучший выбор — бархатное платье длины миди с драпировкой, шелковый комбинезон или элегантная юбка с атласной блузкой.
Близнецы
Чтобы Новый год 2027 принес интересные знакомства, новые возможности и яркие впечатления, Близнецам стоит выбрать:
- голубой;
- синий;
- жёлтый.
Ваш идеальный праздничный образ — легкое платье из органзы с пышными рукавами, атласный костюм или мини-платье с необычным декором. Смело сочетайте разные фактуры, добавляйте яркие серьги, блестящие сумочки и оригинальную обувь.
Рак
Ракам удачу в новом году принесут:
- белый;
- молочный;
- жемчужный;
- серебристый.
Эти цвета помогут привнести гармонию в личную жизнь, укрепить отношения и открыть сердце для любви.
Выбирайте длинное шелковое платье с открытыми плечами, сатиновое платье-комбинацию или нежное платье с кружевными вставками. Дополните образ жемчужными серьгами, серебряными украшениями и изящными туфлями.
Лев
Львам стоит встречать Новый год 2027 пышно и во всей красе. Ваши счастливые цвета, которые помогут привлечь внимание, укрепить авторитет и привлечь финансовый успех, это:
- золотой;
- оранжевый;
- шампань.
Идеальный наряд — золотистое платье с пайетками, атласное макси-платье с высоким разрезом или роскошный костюм из жаккарда. Не бойтесь крупных украшений, блеска и эффектных деталей.
Дева
Девам астрологи советуют надевать на праздник наряды следующих цветов:
- зеленый;
- оливковый;
- кремовый;
- бежевый.
Они помогут сохранить внутреннее равновесие, привлечь стабильность и достичь поставленных целей.
Лучше всего подойдет кремовое платье-футляр из качественного крепа, шелковая блузка с юбкой миди или классический брючный костюм. Откажитесь от излишнего декора в пользу безупречного кроя. Изумрудные серьги или зеленый клатч станут удачными акцентами.
Весы
Чтобы привлечь любовь, романтику и гармонию в отношениях, Весам стоит встречать 2027 год в розовом или нежно-голубом. А для привлечения финансового успеха и новых возможностей — зеленые оттенки и золото.
Ваш стиль — утончённый, женственный и романтичный. Выберите пудрово-розовое атласное платье-комбинацию, воздушное платье из шифона или элегантный наряд с открытой спиной. Особенно удачно будут смотреться кружева, банты, легкая драпировка и жемчужные украшения.
Скорпион
Скорпионам новогодняя ночь откроет возможность усилить личную привлекательность и настроиться на большие перемены. Для этого выбирайте:
- бордовый;
- винный;
- сливовый;
- насыщенный фиолетовый.
Идеальный вариант — бархатное платье с открытой спиной, корсетный топ с юбкой макси или брючный костюм глубокого сливового цвета. Дополните образ темными металлическими украшениями, выразительным макияжем и элегантным клатчем.
Стрелец
Стрельцам удачу в 2027 году помогут привлечь:
- фиолетовый;
- бирюзовый;
- насыщенный синий.
Эти цвета откроют путь к новым возможностям, путешествиям и интересным знакомствам.
Выбирайте шелковое платье свободного кроя, яркий брючный костюм или атласный комбинезон с широкими штанинами. Уместны будут асимметричные детали, необычные аксессуары и оригинальные украшения. Главное — свобода движений и ощущение легкости.
Козерог
Для Козерогов основными цветами станут:
- графитовый;
- серый;
- темно-зеленый.
Они помогут укрепить финансовое положение, достичь карьерных целей и привлечь стабильность.
Лучший выбор — классический брючный костюм с четкой линией плеч, изумрудное шелковое платье или элегантный наряд из плотного атласа. Дополните образ лаконичными золотыми украшениями, часами и стильной обувью.
Водолей
Водолеям стоит сделать ставку на:
- электрический синий;
- серебристый;
- металлик.
Эти оттенки усилят вашу творческую энергию, помогут привлечь неожиданные возможности и успешные перемены.
Выбирайте серебристое мини-платье асимметричного кроя, металлизированный комбинезон или синий костюм с футуристическими деталями. Геометрические украшения, необычная обувь и блестящие аксессуары станут идеальным завершением образа.
Рыбы
Рыбам астрологи рекомендуют:
- лавандовый;
- сиреневый;
- нежно-зеленый.
Они помогут привлечь любовь, душевную гармонию и осуществление заветных мечтаний.
Лучше всего встречать Новый год в воздушном шифоновом платье макси, атласном комплекте пастельного оттенка или романтичном наряде с полупрозрачными рукавами. Добавьте перламутровые украшения, серебристые туфли и нежный макияж с мерцающими акцентами.
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