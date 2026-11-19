Новогодние приметы на 2027 год: как привлечь деньги и счастье
Новый год — это не только елка, подарки и праздничный стол. Издавна наши предки верили, что именно в ночь с 31 декабря на 1 января можно изменить свою судьбу и привлечь счастье. Нужно лишь знать старинные приметы и особые ритуалы.
Новини.LIVE рассказывают, что стоит сделать в ночь на 1 января 2027 года, чтобы пригласить в свою жизнь удачу и благополучие.
Что сделать в Новый год 2027, чтобы деньги не заканчивались: народные приметы
Народные поверья гласят: финансовое благополучие начинается с мелочей. Наши предки верили, что даже обычные вещи способны принести деньги. А несколько простых ритуалов помогут оставить финансовые трудности в прошлом.
Вот самые интересные традиции, связанные с богатством:
- Купюра в кармане
Перед полуночью положите в карман банкноту крупного номинала. Считается, что так вы встретите Новый год с достатком. После праздника переложите ее в кошелек и храните как талисман.
- Четыре монеты под скатертью
Положите по одной желтой монете под каждый угол праздничного стола. По поверью, этот обряд помогает привлечь финансовую стабильность.
- Денежная елка
Повесьте среди украшений несколько купюр. Они будут символизировать рост доходов и новые возможности.
- Зерно на столе
Издавна зерно олицетворяло плодородие, достаток и щедрый урожай. Поставьте небольшую композицию из пшеничных колосков или декоративную посуду с зерном.
- Погашение долгов
По народным приметам, важно вернуть все долги до конца года. Однако делать это стоит только при финансовой возможности, а не ради приметы.
Как привлечь любовь в 2027 году
Новогодняя ночь особенна и для тех, кто мечтает встретить свою вторую половинку или укрепить отношения.
Согласно одному из поверь, чтобы встретить любовь, нужно повесить на елку украшение в форме сердца. Лучше всего сделать это своими руками, вкладывая в символ свои самые теплые пожелания.
Еще одна интересная традиция — встречать праздник в красном наряде. Этот цвет издавна ассоциировался со страстью, любовью и романтикой.
А влюбленным советуют в первые секунды 2027 года взяться за руки и поцеловаться. Считается, что такой простой жест символизирует прочную связь и помогает сохранить нежные чувства.
Новогодние ритуалы на счастье и исполнение желаний
Существует необычный обычай, о котором сегодня знают далеко не все. Ровно в полночь нужно ненадолго приоткрыть входную дверь или окно. По поверью, так вы символически выпустите из дома прошлогодние неурядицы и впустите счастье и новые возможности.
Есть и другие интересные обряды:
- Мандарин под елкой
В последние минуты 2026 года очистите мандарин и положите его под праздничную елку. Считается, что это принесет удачу и достаток.
- Новая одежда
Встречайте 2027 год хотя бы с одной обновкой. Это может быть даже небольшой аксессуар, который будет символизировать начало нового этапа жизни.
- Прощание с неприятностями
Перед полуночью накиньте на плечи шарф, мысленно вспомните все, что хотели бы оставить в прошлом, а с наступлением нового года снимите его.
- Заветное желание
Под бой часов подумайте о своей самой большой мечте. По традиции именно первые мгновения нового года считаются особым временем для загадывания желаний.
- Добрые дела
Согласно народным поверьям, щедрость и помощь другим в начале года также предвещают счастье.
Чего нельзя делать в новогоднюю ночь 2026–2027
Наши предки верили, что некоторые обычные действия могут отпугнуть удачу и благополучие. Особенно не советовали ссориться, обижать близких и выяснять отношения за праздничным столом. Ведь конфликты принесут раздор на следующие 12 месяцев.
Также, согласно приметам, не стоит:
- выносить мусор 1 января, чтобы вместе с ним не вынести счастье;
- одалживать деньги в новогоднюю ночь, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности;
- оставлять дом неубранным перед праздником, ведь беспорядок символизирует старые проблемы;
- начинать первый день года с тяжелой домашней работы, ведь нужно оставить время для отдыха.
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