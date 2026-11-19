Дівчина святкує Новий рік. Фото: pexels.com

Новий рік — це не лише ялинка, подарунки та святковий стіл. Здавна наші предки вірили, що саме у ніч із 31 грудня на 1 січня можна змінити свою долю та привернути щастя. Варто лише знати давні прикмети та особливі ритуали.

Новини.LIVE розповідає, що варто зробити у ніч на 1 січня 2027 року, щоб запросити у своє життя удачу й добробут.

Реклама

Що зробити на Новий рік 2027, щоб водилися гроші: народні прикмети

Народні повір'я кажуть: фінансовий добробут починається з дрібниць. Наші предки вірили, що навіть звичайні речі здатні принести гроші. А кілька простих ритуалів допоможуть залишити фінансові труднощі в минулому.

Ось найцікавіші традиції, пов'язані з багатством:

Купюра в кишені

Перед опівніччю покладіть у кишеню банкноту великого номіналу. Вважається, що так ви зустрінете новий рік із достатком. Після свята перекладіть її в гаманець і зберігайте як талісман.

Читайте також:

Чотири монети під скатертиною

Покладіть по одній жовтій монеті під кожен кут святкового столу. За повір'ям, цей обряд допомагає залучити фінансову стабільність.

Грошова ялинка

Повісьте серед прикрас кілька купюр. Вони символізуватимуть зростання доходів та нові можливості.

Зерно на столі

Здавна зерно уособлювало родючість, достаток і щедрий урожай. Поставте невелику композицію з пшеничних колосків або декоративну посудину із зерном.

Повернення боргів

За народними прикметами, важливо повернути усі борги до завершення року. Проте робити це варто лише за фінансової можливості, а не заради прикмети.

Як привабити кохання у 2027 році

Новорічна ніч особлива і для тих, хто мріє зустріти свою другу половинку або зміцнити стосунки.

За одним із повір'їв, щоб зустріти кохання, потрібно повісити на ялинку прикрасу у формі серця. Найкраще зробити це власноруч, вкладаючи у символ свої найтепліші побажання.

Ще одна цікава традиція — зустрічати свято в червоному вбранні. Цей колір здавна асоціювали з пристрастю, любов'ю та романтикою.

А закоханим радять у перші секунди 2027 року взятися за руки та поцілуватися. Вважається, що такий простий жест символізує міцний зв'язок і допомагає зберегти ніжні почуття.

Новорічні ритуали на щастя та здійснення бажань

Існує незвичайний звичай, про який сьогодні знають далеко не всі. Рівно опівночі потрібно ненадовго відчинити вхідні двері або вікно. За повір'ям, так ви символічно випустите з дому торішні негаразди й впустите щастя та нові можливості.

Є й інші цікаві обряди:

Мандарин під ялинкою

В останні хвилини 2026 року очистьте мандарин і покладіть його під святкове дерево. Вважається, що це принесе удачу та достаток.

Новий одяг

Зустріньте 2027 рік хоча б з однією обновкою. Це може бути навіть невеликий аксесуар, який символізуватиме початок нового етапу життя.

Прощання з негараздами

Перед опівніччю накиньте на плечі шарф, подумки згадайте все, що хотіли б залишити в минулому, а з настанням нового року зніміть його.

Заповітне бажання

Під бій годинника подумайте про свою найбільшу мрію. За традицією, саме перші миті нового року вважають особливим часом для загадування бажань.

Добрі справи

За народними віруваннями, щедрість і допомога іншим на початку року також віщують щастя.

Чого не можна робити у новорічну ніч 2026-2027

Наші предки вірили, що деякі звичайні дії можуть відлякати удачу та добробут. Особливо не радили сваритися, ображати близьких і з'ясовувати стосунки за святковим столом. Адже конфлікти принесуть розбрат на наступні 12 місяців.

Також за прикметами не варто:

виносити сміття 1 січня, щоб разом із ним не винести щастя;

позичати гроші у новорічну ніч, щоб не накликати фінансових труднощів;

залишати оселю неприбраною перед святом, адже безлад символізує старі проблеми;

починати перший день року з важкої домашньої роботи, адже треба залишити час для відпочинку.

Раніше ми розповідали, чи будуть додаткові вихідні на Новий рік 2027 та як провести свято, якщо на наступний день чекає робота.

Також дізнавайтесь, яким знакам Зодіакам новий 2027 рік принесе справжній фінансовий успіх та як не упустити цю можливість.