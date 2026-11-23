Женщина наряжает новогоднюю елку. Фото: pexels.com

Новый 2027 год уже не за горами, а значит, пора задуматься о праздничном украшении дома. Елка, гирлянды и яркие игрушки не только создают особую атмосферу, но и имеют символическое значение. Согласно учению фэншуй, некоторые украшения помогают привлечь богатство и удачу.

Новини.LIVE со ссылкой на Vanidades рассказывают, что повесить на елку по фэншуй, чтобы в доме не было недостатка в деньгах, а удача сопровождала весь год.

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Какие украшения на елке символизируют деньги и удачу

Согласно фэншуй, в праздничном декоре особое значение имеют семь украшений:

золотые и серебряные шарики

Золото ассоциируется с богатством и успехом, серебро — с достатком и новыми перспективами. Не нужно завешивать ими всю елку: несколько блестящих шаров среди зеленых веток будут смотреться выразительнее.

красные конверты

В Китае красные конверты "хунбао" традиционно дарят с деньгами на праздники. Положите внутрь монету или записку с финансовой целью на 2027 год, завяжите лентой и повесьте на ветку. Размер конверта не имеет значения.

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маленькие колокольчики

Согласно фэншуй, их звон символизирует пробуждение положительной энергии и хорошие новости. Особенно уместно будут смотреться золотистые или серебристые металлические украшения.

Теплые гирлянды

Свет ассоциируется со стихией огня, обновлением и движением вперед. Выбирайте мягкое желтоватое сияние вместо чрезмерного мерцания: елка будет уютной, а не перегруженной.

зеленые веточки и миниатюрные венки

Вечнозеленая хвоя олицетворяет рост, а круглая форма венка — непрерывность и новый жизненный цикл. Добавьте в композицию несколько шишек или природных акцентов.

звезда на верхушке

Это прежде всего рождественский символ, которому легко придать личное значение. Золотая звезда напоминает о желании достичь финансовой стабильности, серебряная — о новых планах.

сушеные апельсины

В китайских новогодних традициях цитрусовые ассоциируются с удачей и процветанием. Тонкие высушенные дольки на ленточках сделают елку еще и ароматной.

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