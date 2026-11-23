Что повесить на новогоднюю елку 2027 для богатства: секрет фэншуй
Новый 2027 год уже не за горами, а значит, пора задуматься о праздничном украшении дома. Елка, гирлянды и яркие игрушки не только создают особую атмосферу, но и имеют символическое значение. Согласно учению фэншуй, некоторые украшения помогают привлечь богатство и удачу.
Новини.LIVE со ссылкой на Vanidades рассказывают, что повесить на елку по фэншуй, чтобы в доме не было недостатка в деньгах, а удача сопровождала весь год.
Какие украшения на елке символизируют деньги и удачу
Согласно фэншуй, в праздничном декоре особое значение имеют семь украшений:
- золотые и серебряные шарики
Золото ассоциируется с богатством и успехом, серебро — с достатком и новыми перспективами. Не нужно завешивать ими всю елку: несколько блестящих шаров среди зеленых веток будут смотреться выразительнее.
- красные конверты
В Китае красные конверты "хунбао" традиционно дарят с деньгами на праздники. Положите внутрь монету или записку с финансовой целью на 2027 год, завяжите лентой и повесьте на ветку. Размер конверта не имеет значения.
- маленькие колокольчики
Согласно фэншуй, их звон символизирует пробуждение положительной энергии и хорошие новости. Особенно уместно будут смотреться золотистые или серебристые металлические украшения.
- Теплые гирлянды
Свет ассоциируется со стихией огня, обновлением и движением вперед. Выбирайте мягкое желтоватое сияние вместо чрезмерного мерцания: елка будет уютной, а не перегруженной.
- зеленые веточки и миниатюрные венки
Вечнозеленая хвоя олицетворяет рост, а круглая форма венка — непрерывность и новый жизненный цикл. Добавьте в композицию несколько шишек или природных акцентов.
- звезда на верхушке
Это прежде всего рождественский символ, которому легко придать личное значение. Золотая звезда напоминает о желании достичь финансовой стабильности, серебряная — о новых планах.
- сушеные апельсины
В китайских новогодних традициях цитрусовые ассоциируются с удачей и процветанием. Тонкие высушенные дольки на ленточках сделают елку еще и ароматной.
Ранее мы рассказывали, что стоит сделать в ночь на 1 января 2027 года, чтобы пригласить в свою жизнь удачу и благополучие.
Напоминаем, мы писали, будут ли у украинцев дополнительные официальные выходные на Новый год 2027 и как провести праздник, если на следующий день нужно идти на работу.
Также узнайте, будет ли выходной на Рождество 2026 и кто сможет отдохнуть подольше.