Жінка прикрашає новорічну ялинку. Фото: pexels.com

Новий рік 2027 вже не за горами, а отже, час замислитися над святковим оздобленням оселі. Ялинка, гірлянди та яскраві іграшки не лише створюють особливу атмосферу, а й мають символічне значення. За вченням феншуй, деякі прикраси допомагають залучити багатство та удачу.

Новини.LIVE з посиланням на Vanidades розповідає, що повісити на ялинку за феншуй, щоб у домі водилися гроші, а удача супроводжувала увесь рік.

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Які прикраси на ялинці символізують гроші й удачу

За феншуй, у святковому декорі особливе значення мають сім прикрас:

золоті та срібні кульки

Золото асоціюється з багатством і успіхом, срібло — з достатком і новими перспективами. Не потрібно завішувати ними всю ялинку: кілька блискучих куль серед зелених гілок матимуть виразніший вигляд.

червоні конверти

У Китаї червоні конверти "хунбао" традиційно дарують із грошима на свята. Покладіть усередину монету або записку з фінансовою метою на 2027 рік, зав'яжіть стрічкою та повісьте на гілку. Розмір конверта немає значення.

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маленькі дзвіночки

За феншуй, їхній передзвін символізує пробудження позитивної енергії та добрі новини. Особливо доречно виглядатимуть золотаві або сріблясті металеві прикраси.

теплі гірлянди

Світло пов'язують зі стихією вогню, оновленням і рухом уперед. Оберіть м'яке жовтувате сяйво замість надмірного мерехтіння: ялинка буде затишною, а не перевантаженою.

зелені гілочки й мініатюрні вінки

Вічнозелена хвоя уособлює ріст, а кругла форма вінка — безперервність і новий життєвий цикл. Додайте до композиції кілька шишок або природних акцентів.

зірка на верхівці

Це насамперед різдвяний символ, якому легко надати особистого значення. Золота зірка нагадує про бажання досягти фінансової стабільності, срібна — про нові плани.

сушені апельсини

У китайських новорічних традиціях цитрусові асоціюються з удачею та процвітанням. Тонкі висушені скибочки на стрічках зроблять ялинку ще й ароматною.

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