Українці з дідухом на різдвяному ярмарку. Фото: city-adm.lviv.ua

Грудень — час, коли в оселі пахне мандаринами та хвоєю, а в календарі з'являються плани на родинні зустрічі. Цьогоріч Різдво припадає на п'ятницю, 25 грудня. Тож можливість відпочити три дні поспіль виглядає особливо привабливою. Адже можна поїхати до рідних або влаштувати собі маленькі зимові канікули. Але чи можливо це?

Новини.LIVE розповідає, чи буде вихідний на Різдво 2026 року та хто зможе відпочити довше.

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Чи буде 25 грудня вихідним в Україні

Різдво Христове офіційно належить до державних свят. Але через воєнний стан, продовжений до 29 січня 2027 року, норма про додатковий неробочий день тимчасово не діє. Це передбачено Законом України № 2136-IX.

Тому для працівників зі звичайним п'ятиденним графіком п'ятниця, 25 грудня, буде робочою, якщо роботодавець не вирішить інакше.

До речі, Святвечір 24 грудня теж не передбачає обов'язкового скорочення робочого дня на годину. Також врахуйте, що за шестиденного чи змінного графіка субота, 26 грудня, може бути робочою.

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Різдвяний тиждень матиме такий вигляд:

Святвечір, 24 грудня, четвер — робочий день.

Різдво, 25 грудня, п'ятниця — робочий день.

26 та 27 грудня, субота й неділя — вихідні.

28 грудня, понеділок — повернення до роботи.

Загалом у грудні 2026 року за стандартного п'ятиденного робочого тижня українці матимуть 23 робочі дні та 8 звичайних вихідних.

Кияни відзначають Різдво. Фото: united24media.com

Хто зможе відпочити три дні поспіль

Провести вдома 25, 26 і 27 грудня все ж реально. Роботодавець може самостійно зробити різдвяну п'ятницю вихідною або змінити графік роботи.

Є й інший спосіб подарувати собі маленькі канікули. Якщо заздалегідь погодити щорічну відпустку на один чи кілька днів.

Раніше ми розповідали, чи будуть в українців додаткові офіційні вихідні на Новий рік 2027 та як провести свято, якщо на наступний день треба йти на роботу.

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