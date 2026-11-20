Украинцы с дидухом на рождественской ярмарке. Фото: city-adm.lviv.ua

Декабрь — время, когда в доме пахнет мандаринами и хвоей, а в календаре появляются планы на семейные встречи. В этом году Рождество приходится на пятницу, 25 декабря. Поэтому возможность отдохнуть три дня подряд выглядит особенно привлекательной. Ведь можно поехать к родным или устроить себе небольшие зимние каникулы. Но возможно ли это?

Новини.LIVE рассказывают, будет ли выходной на Рождество 2026 года и кто сможет отдохнуть подольше.

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Будет ли 25 декабря выходным днем в Украине

Рождество Христово официально относится к государственным праздникам. Но из-за военного положения, продленного до 29 января 2027 года, норма о дополнительном нерабочем дне временно не действует. Это предусмотрено Законом Украины № 2136-IX.

Поэтому для работников с обычным пятидневным графиком пятница, 25 декабря, будет рабочим днем, если работодатель не примет иного решения.

Кстати, Сочельник 24 декабря также не предусматривает обязательного сокращения рабочего дня на час. Также учтите, что при шестидневном или сменном графике суббота, 26 декабря, может быть рабочей.

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Рождественская неделя будет выглядеть следующим образом:

Сочельник, 24 декабря, четверг — рабочий день.

Рождество, 25 декабря, пятница — рабочий день.

26 и 27 декабря, суббота и воскресенье — выходные.

28 декабря, понедельник — возвращение к работе.

В целом в декабре 2026 года при стандартной пятидневной рабочей неделе у украинцев будет 23 рабочих дня и 8 обычных выходных.

Киевляне отмечают Рождество. Фото: united24media.com

Кто сможет отдохнуть три дня подряд

Провести дома 25, 26 и 27 декабря все же реально. Работодатель может самостоятельно сделать рождественскую пятницу выходной или изменить график работы.

Есть и другой способ подарить себе небольшие каникулы — заранее согласовать ежегодный отпуск на один или несколько дней.

Ранее мы рассказывали, будут ли у украинцев дополнительные официальные выходные на Новый год 2027 и как провести праздник, если на следующий день нужно идти на работу.

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