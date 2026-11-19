День Святого Николая 2026: когда класть подарки под подушку
В Украине есть одно зимнее утро, когда дети просыпаются и в первую очередь заглядывают под подушку, чтобы найти таинственные свертки и сладости от святого Николая. Однако из-за изменения церковного календаря многие до сих пор путаются, когда именно готовить сюрпризы. В этом году дата имеет еще одну приятную особенность. День Святого Николая приходится на выходной, поэтому праздничным днем можно насладиться без спешки.
Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2026 году и как устроить для детей и близких настоящее чудо.
Когда в Украине отмечается День святого Николая в 2026 году
После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь праздник отмечают 6 декабря. В этом году он выпадает на воскресенье. Раньше Николая ждали 19 декабря. Эта дата остается актуальной для церковных общин и семей, которые придерживаются старого, юлианского календаря.
Когда класть подарки под подушку в 2026 году
Запомните главное: подарки готовят в ночь с субботы, 5 декабря, на воскресенье, 6 декабря. Удобнее всего незаметно оставить сюрприз, когда ребенок уже крепко спит. Ждать ровно до полуночи не нужно.
Под подушку лучше положить небольшой, мягкий или плоский подарок, например открытку с теплыми словами. Твердые игрушки, большие коробки и сладости безопаснее оставить рядом с кроватью или в заранее подготовленном к празднику месте.
Кстати, подарки можно подготовить не только для малышей. Небольшие приятные презенты можно сделать для родных, родителей, любимых.
Как устроить праздник, который запомнится
Накануне предложите малышам написать письмо Николаю. Пусть в нем будет не только желанный подарок, но и доброе дело, которое ребенок хотел бы сделать для другого человека.
Вечером 5 декабря можно испечь традиционное печенье "миколайчики", почитать праздничную сказку, посмотреть мультфильм или подготовить пакетик для тех, кто нуждается в поддержке.
6 декабря стоит провести в кругу семьи. Запланируйте досуг, праздничный обед или ужин.
Ранее мы рассказывали, будут ли у украинцев дополнительные официальные выходные на Новый год 2027 и как провести праздник, если на следующий день нужно идти на работу.