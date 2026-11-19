Мама приносит подарок дочери. Фото: iStock

В Украине есть одно зимнее утро, когда дети просыпаются и в первую очередь заглядывают под подушку, чтобы найти таинственные свертки и сладости от святого Николая. Однако из-за изменения церковного календаря многие до сих пор путаются, когда именно готовить сюрпризы. В этом году дата имеет еще одну приятную особенность. День Святого Николая приходится на выходной, поэтому праздничным днем можно насладиться без спешки.

Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2026 году и как устроить для детей и близких настоящее чудо.

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Когда в Украине отмечается День святого Николая в 2026 году

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь праздник отмечают 6 декабря. В этом году он выпадает на воскресенье. Раньше Николая ждали 19 декабря. Эта дата остается актуальной для церковных общин и семей, которые придерживаются старого, юлианского календаря.

Когда класть подарки под подушку в 2026 году

Запомните главное: подарки готовят в ночь с субботы, 5 декабря, на воскресенье, 6 декабря. Удобнее всего незаметно оставить сюрприз, когда ребенок уже крепко спит. Ждать ровно до полуночи не нужно.

Под подушку лучше положить небольшой, мягкий или плоский подарок, например открытку с теплыми словами. Твердые игрушки, большие коробки и сладости безопаснее оставить рядом с кроватью или в заранее подготовленном к празднику месте.

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Кстати, подарки можно подготовить не только для малышей. Небольшие приятные презенты можно сделать для родных, родителей, любимых.

Как устроить праздник, который запомнится

Накануне предложите малышам написать письмо Николаю. Пусть в нем будет не только желанный подарок, но и доброе дело, которое ребенок хотел бы сделать для другого человека.

Вечером 5 декабря можно испечь традиционное печенье "миколайчики", почитать праздничную сказку, посмотреть мультфильм или подготовить пакетик для тех, кто нуждается в поддержке.

6 декабря стоит провести в кругу семьи. Запланируйте досуг, праздничный обед или ужин.

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