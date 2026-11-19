Мама приносить подарунок доньці. Фото: iStock

Є один зимовий ранок в Україні, коли діти прокидаються і насамперед зазирають під подушку, щоб знайти таємничі пакуночки та солодощі від святого Миколая. Проте зі зміною церковного календаря багато хто досі плутається, коли саме готувати сюрпризи. Цьогоріч дата має ще одну приємну особливість. День Святого Миколая припадає на вихідний, тож святковим днем можна насолодитися без поспіху.

Новини.LIVE розповідає, коли українці святкуватимуть День Святого Миколая 2026 року та як підготувати для дітей та рідних справжнє диво.

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Коли День святого Миколая 2026 року в Україні

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар свято відзначають 6 грудня. Цьогоріч воно припадає на неділю. Раніше Миколая чекали 19 грудня. Ця дата залишається актуальною для церковних громад і родин, які дотримуються старого, юліанського календаря.

Коли класти подарунки під подушку у 2026 році

Запам'ятайте головне: подарунки готують у ніч із суботи, 5 грудня, на неділю, 6 грудня. Найзручніше непомітно залишити сюрприз, коли дитина вже міцно спить. Чекати рівно до півночі не потрібно.

Під подушку краще покласти невеликий, м'який або плаский гостинець, наприклад листівку з теплими словами. Тверді іграшки, великі коробки та солодощі безпечніше залишити поруч із ліжком або в заздалегідь підготовленому до свята місці.

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До речі, подарунки можна підготувати не тільки для малечі. Маленькі приємні презенти можна зробити для рідних, батьків, коханих.

Як створити свято, яке запам'ятається

Напередодні запропонуйте малечі написати листа Миколаю. Нехай у ньому буде не тільки бажаний подарунок, а й добра справа, яку дитина хотіла б зробити для іншої людини.

Увечері 5 грудня можна спекти традиційне печиво "миколайчики", почитати святкову історію, подивитися мультик чи підготувати пакуночок для тих, хто потребує підтримки.

6 грудня варто провести у сімейному колі. Запланувати дозвілля, святковий обід або вечерю.

Раніше ми розповідали, чи будуть в українців додаткові офіційні вихідні на Новий рік 2027 та як провести свято, якщо на наступний день треба йти на роботу.