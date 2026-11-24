Девушка наряжает новогоднюю елку. Фото: magnific.com

Подготовка к Новому году 2027 уже набирает обороты, и совсем скоро в домах украинцев засияют праздничные елки. Однако, прежде чем доставать коробки с любимыми игрушками, стоит узнать о предпочтениях покровительницы наступающего года — Красной Огненной Козы. Она ценит домашний уют, природную красоту и не терпит чрезмерной роскоши. Даже некоторые привычные новогодние украшения могут ей не понравиться. Поэтому, чтобы не отпугнуть удачу и благополучие, от определенных праздничных украшений лучше отказаться.

Новини.LIVE рассказывает, чем не стоит украшать елку на Новый год 2027.

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Какие цвета елочных украшений не любит Огненная Коза

Особенно нежелателен в праздничном оформлении черный цвет. Мрачные шары, темные банты и черные фигурки противоречат жизнерадостному характеру хозяйки года. Такой декор будет отталкивать положительную энергию, которую вы стремитесь привлечь в свой дом.

Также Козе не по душе кислотные оттенки: неоновый розовый, яркий салатовый и неестественно насыщенный желтый. Они нарушают гармонию и создают ощущение хаоса.

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Какие игрушки нельзя вешать на елку на Новый год 2027

Огненной Козе точно не понравятся:

фигурки хищных животных

Миролюбивой Козе чужды агрессия и опасность. Поэтому не вешайте на праздничное дерево волков, тигров, львов и других хищников. Вместо них украсьте дерево фигурками овечек, птичек или козочек.

игрушки с острыми деталями

Украшения с шипами, колючками и резкими металлическими контурами несут энергию напряжения. Если стремитесь к миру и согласию в семье, выбирайте округлые формы и плавные линии.

украшения с чрезмерным блеском

Хотя Огненная Коза любит сияние, она не терпит показной роскоши. Большое количество мишуры, блесток и металлизированных игрушек ей не понравится.

Слишком массивный и пестрый декор

Не пытайтесь разместить на елке все украшения, которые есть у вас дома. Оставьте немного свободного пространства между игрушками, чтобы сохранить ощущение легкости и гармонии.

Как украсить елку на Новый год 2027, чтобы привлечь удачу

Для встречи года Красной Огненной Козы прекрасно подойдут новогодние украшения следующих цветов и оттенков:

красные;

бордовые;

золотистые;

молочные;

бежевые;

теракотовые.

Достаточно выбрать два основных цвета и один акцентный. Дополните композицию гирляндой с теплым светом.

Особенно порадуют хозяйку года:

деревянные игрушки;

бархатные банты;

натуральные шишки;

керамические подвески;

сушеные кружочки апельсинов;

палочки корицы.

Такая елка не только создаст особую праздничную атмосферу, но и, по поверьям, поможет заручиться благосклонностью Огненной Козы и пригласить в дом счастье, достаток и семейное согласие.

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