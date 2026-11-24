Женщина планирует празднование Нового года. Фото: magnific.com

Уже скоро мы будем встречать Новый год 2027. Это время, когда у каждого есть возможность привлечь в свою жизнь удачу и благосостояние. Наши предки верили, что для того, чтобы деньги не иссякали в течение всего года, нужно выполнить несколько важных дел еще до наступления праздника.

Новини.LIVE рассказывает о семи народных приметах, которые помогут привлечь финансовую удачу на весь 2027 год.

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Какие семь дел нужно сделать до Нового года 2027

1. Рассчитайтесь с долгами

По примете, старые долги влекут за собой новые финансовые проблемы. До 31 декабря постарайтесь вернуть одолженные деньги, оплатить счета. Также стоит выполнить обещания и завершить дела, которые долго откладывались.

2. Наведите порядок в доме

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Избавьтесь от ненужных вещей, наведите порядок в ящиках, сумке и кошельке. Особенно важно убрать старые чеки, порванные бумажки и хлам. Говорят, деньги охотнее приходят в опрятный дом, где для них есть место.

3. Положите крупную купюру в кошелек

Вечером 31 декабря положите в кошелек крупную банкноту и несколько монет. Не тратьте их в праздничную ночь. По примете, если встретить январь с полным кошельком, он не опустеет и в следующие двенадцать месяцев.

4. Спрячьте монету под скатертью

Перед тем как накрыть новогодний стол, положите под скатерть монету или купюру. Можно завернуть деньги в красную ткань. Такой простой обряд сохранит достаток в семье.

5. Положите лавровый лист в кошелек

По народной примете, лавр оберегает от денежных потерь и помогает добиваться успеха. Возьмите один красивый сухой лавровый листок и положите в отдельное отделение кошелька. Оставьте его там на весь 2027 год.

6. Накройте щедрый праздничный стол

Не обязательно покупать деликатесы. Ведь в украинской культуре настоящим символом богатого и сытого года были зерновые культуры. Среди новогодних блюд обязательно оставьте место для хлеба, пирога или блюда с крупой.

7. Встречайте полночь с полными карманами

Есть приметы: если в новогодний момент деньги рядом с вами, они будут с вами весь год. Поэтому перед тем, как часы пробьют двенадцать, положите в карман купюру или несколько монет.

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