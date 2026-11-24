Семь дел до Нового года 2027, которые принесут деньги: приметы
Уже скоро мы будем встречать Новый год 2027. Это время, когда у каждого есть возможность привлечь в свою жизнь удачу и благосостояние. Наши предки верили, что для того, чтобы деньги не иссякали в течение всего года, нужно выполнить несколько важных дел еще до наступления праздника.
Новини.LIVE рассказывает о семи народных приметах, которые помогут привлечь финансовую удачу на весь 2027 год.
Какие семь дел нужно сделать до Нового года 2027
1. Рассчитайтесь с долгами
По примете, старые долги влекут за собой новые финансовые проблемы. До 31 декабря постарайтесь вернуть одолженные деньги, оплатить счета. Также стоит выполнить обещания и завершить дела, которые долго откладывались.
2. Наведите порядок в доме
Избавьтесь от ненужных вещей, наведите порядок в ящиках, сумке и кошельке. Особенно важно убрать старые чеки, порванные бумажки и хлам. Говорят, деньги охотнее приходят в опрятный дом, где для них есть место.
3. Положите крупную купюру в кошелек
Вечером 31 декабря положите в кошелек крупную банкноту и несколько монет. Не тратьте их в праздничную ночь. По примете, если встретить январь с полным кошельком, он не опустеет и в следующие двенадцать месяцев.
4. Спрячьте монету под скатертью
Перед тем как накрыть новогодний стол, положите под скатерть монету или купюру. Можно завернуть деньги в красную ткань. Такой простой обряд сохранит достаток в семье.
5. Положите лавровый лист в кошелек
По народной примете, лавр оберегает от денежных потерь и помогает добиваться успеха. Возьмите один красивый сухой лавровый листок и положите в отдельное отделение кошелька. Оставьте его там на весь 2027 год.
6. Накройте щедрый праздничный стол
Не обязательно покупать деликатесы. Ведь в украинской культуре настоящим символом богатого и сытого года были зерновые культуры. Среди новогодних блюд обязательно оставьте место для хлеба, пирога или блюда с крупой.
7. Встречайте полночь с полными карманами
Есть приметы: если в новогодний момент деньги рядом с вами, они будут с вами весь год. Поэтому перед тем, как часы пробьют двенадцать, положите в карман купюру или несколько монет.
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