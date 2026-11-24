Жінка планує святкування Нового року. Фото: magnific.com

Вже скоро ми зустрічатимемо Новий рік 2027. Це час, коли кожен має можливість привабити у своє життя удачу та достаток. Наші предки вірили, щоб гроші водилися увесь рік, потрібно виконати кілька важливих справ ще до настання свята.

Новини.LIVE розповідає про сім народних прикмет, які допоможуть залучити фінансову удачу на увесь 2027 рік.

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Які сім справ зробити до Нового року 2027

1. Розрахуйтеся з боргами

За прикметою, старі борги тягнуть за собою нові фінансові клопоти. До 31 грудня постарайтеся повернути позичені гроші, сплатити рахунки. Також варто виконати обіцянки та завершити справи, які довго відкладалися.

2. Наведіть лад у домі

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Позбудьтеся непотрібних речей, наведіть порядок у шухлядах, сумці та гаманці. Особливо важливо прибрати старі чеки, порвані папірці та мотлох. Кажуть, гроші охочіше приходять до охайної оселі, де для них є місце.

3. Покладіть велику купюру в гаманець

Увечері 31 грудня покладіть до гаманця велику банкноту та кілька монет. Не витрачайте їх у святкову ніч. За прикметою, якщо зустріти січень із повним гаманцем, він не порожнітиме й наступні дванадцять місяців.

4. Сховайте монету під скатертиною

Перед тим як накрити новорічний стіл, покладіть під скатертину монету або купюру. Можна загорнути гроші в червону тканину. Такий прости обряд збереже достаток у родині.

5. Додайте лавровий листок до гаманця

За народною прикметою, лавр береже від грошових втрат і допомагає досягати успіху. Візьміть один гарний сухий лавровий листок і покладіть в окреме відділення гаманця. Залиште його там на весь 2027 рік.

6. Приготуйте щедрий святковий стіл

Не обов'язково купувати делікатеси. Адже в українській культурі справжнім символом багатого та ситого року були зернові культури. Серед новорічних страв обов'язково залиште місце для хліба, пирога чи страви з крупою.

7. Зустрічайте північ із повними кишенями

Є прикмета: якщо в новорічну мить гроші поруч із вами, вони водитимуться цілий рік. Тож перед тим як годинник проб'є дванадцяту, покладіть у кишеню купюру або кілька монет.

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