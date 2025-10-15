Відео
Атмосферна прем’єра — MONATIK та KOLA представили кліп "127"

15 жовтня 2025 17:04
Анастасія Писаненко - редактор
MONATIK та KOLA показали кліп "127" - відео
MONATIK та KOLA представили кліп "127". Фото: пресслужба артиста
Анастасія Писаненко - редактор

Довгоочікувана творча зустріч MONATIK і KOLA нарешті відбулася. Артисти, які давно надихають слухачів щирістю та наполегливістю, представили спільну пісню "127", що увійшла до четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина". Разом із композицією вони презентували атмосферний кліп режисера Руслана Махова, який поєднує кінематографічність, чорно-білу естетику та емоційну глибину, ніби зі старого нью-йоркського кіно.

Деталі розповідають Новини.LIVE.

MONATIK та KOLA у кінематографічному кліпі "127"

Робота над відео вражає увагою до деталей: чорно-біла стилістика переплітається з теплими кольоровими акцентами, створюючи відчуття художнього фільму. Атмосфера щирості, що панувала під час зйомок, відчувається у кожному кадрі.

"Я бачу пісні кольорами. Ця — чорна й біла водночас, що зливаються у сіре, а звідти народжується будь-яка палітра. Немов коло за колом — думки, різні й необхідні, що не дають зупинитися. І кожне коло додає новий відтінок. Додавай їх з любов’ю. Бо ось — моя весна", — розповів MONATIK про власне бачення композиції.

KOLA також поділилася враженнями від роботи: "На зйомках було так легко й тепло, ніби все відбувалося само собою. Ми сміялися, підтримували одне одного, і ця атмосфера залишилася в кліпі. Наша історія — про любов у всіх її проявах, яку треба приймати, плекати, не боятися. Бо саме любов руйнує страх і біль, залишає лише світло й щастя".

Для створення кліпу було залучено понад 50 акторів масових сцен, а також перформерів, які виконували контемп-партії. Одним із ключових учасників став Костянтин Томільченко, легендарний танцівник і хореограф, який спеціально для відео підготував сольний перформанс.

MONATIK і KOLA знайомі вже давно, але лише зараз їхня співпраця вилилася у спільну музичну історію. Артисти відомі своєю працьовитістю та вмінням надихати — і "127" стала справжньою синергією їхніх характерів, стилів та енергії.

"Пісня "127" для Діми має особливе значення — у ній закодовані дати народження його дітей. А для мене це історія про справжні почуття, які не зникають. Бо у любові немає терміну придатності. Якщо кохаєш — це назавжди", — зазначила KOLA.

Атмосферна прем’єра — MONATIK та KOLA представили кліп "127" - фото 1
MONATIK та KOLA представили кліп "127". Фото: пресслужба артиста

Нагадаємо, що DOROFEEVA, KOLA, DANTES, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA з'являться у музичному анонсі до альбому "Вічно танцююча людина" від MONATIK.

Українська кліпмейкерка Таню Муіньо з Одеси отримала нагороду Hollywood Music Video Awards 2025. Перемогу приніс кліп до пісні Леді Гаги Disease.

