MONATIK и KOLA показали клип "127" - видео

MONATIK и KOLA представили клип "127".

Долгожданная творческая встреча MONATIK и KOLA наконец состоялась. Артисты, которые давно вдохновляют слушателей искренностью и настойчивостью, представили совместную песню "127", вошедшую в четвертый сольный альбом MONATIK "Вечно танцующий человек". Вместе с композицией они представили атмосферный клип режиссера Руслана Махова, который сочетает кинематографичность, черно-белую эстетику и эмоциональную глубину, будто из старого нью-йоркского кино.

MONATIK и KOLA в кинематографическом клипе "127"

Работа над видео поражает вниманием к деталям: черно-белая стилистика переплетается с теплыми цветными акцентами, создавая ощущение художественного фильма. Атмосфера искренности, царившая во время съемок, чувствуется в каждом кадре.

"Я вижу песни цветами. Эта — черная и белая одновременно, сливающиеся в серое, а оттуда рождается любая палитра. Словно круг за кругом — мысли, разные и необходимые, не дающие остановиться. И каждый круг добавляет новый оттенок. Добавляй их с любовью. Потому что вот — моя весна", — рассказал MONATIK о собственном видении композиции.

KOLA также поделилась впечатлениями от работы: "На съемках было так легко и тепло, будто все происходило само собой. Мы смеялись, поддерживали друг друга, и эта атмосфера осталась в клипе. Наша история — о любви во всех ее проявлениях, которую надо принимать, лелеять, не бояться. Потому что именно любовь разрушает страх и боль, оставляет только свет и счастье".

Для создания клипа было привлечено более 50 актеров массовых сцен, а также перформеров, которые исполняли контемп-партии. Одним из ключевых участников стал Константин Томильченко, легендарный танцовщик и хореограф, который специально для видео подготовил сольный перформанс.

MONATIK и KOLA знакомы уже давно, но только сейчас их сотрудничество вылилось в совместную музыкальную историю. Артисты известны своим трудолюбием и умением вдохновлять - и "127" стала настоящей синергией их характеров, стилей и энергии.

"Песня "127" для Димы имеет особое значение — в ней закодированы даты рождения его детей. А для меня это история о настоящих чувствах, которые не исчезают. Потому что у любви нет срока годности. Если любишь — это навсегда", — отметила KOLA.

