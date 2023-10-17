Вчені знайшли новий орган в тілі людини, який захищає ДНК

Як виглядає організм людини зсередини. Фото: Monoar Rahman Rony

Якщо ви думали, що знаєте про своє тіло все, то глибоко помиляєтеся. Людський організм така ж сама неосяжна таємниця для людства, як і космос. Ми багато що дізналися та вивчили, проте ці знання неповні та поверхневі. І нове відкриття тому великий доказ.

Так, науковцям зі швейцарського Інституту біохімії вдалося знайти в організмі людини новий орган, про який досі нічого не було відомо. Це унікальне відкриття опубліковане в журналі Molecular Biology of the Cell (MBoC), розкриває нові межі розуміння функціонування людського геному.

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В ході дослідження науковці натрапили на мікроскопічний орган, який знаходиться у цитоплазмі клітин і по суті є її частиною, що містить фрагменти ДНК. Орган назвали "ексклюсома".

Яку функцію виконує ексклюсома в тілі людини

Спостереження показали, що ця маленька "деталь" в людському організмі має важливе значення для підтримки імунної системи.

Ексклюсома виступає як бар’єр для зовнішніх збудників, таких як віруси та бактерії, перешкоджаючи їх проникненню в ядро ​​клітини та зараженню людини.

Вчені підкреслюють, що саме цей орган відіграє важливу роль в ізоляції та блокуванні вірусної чи бактеріальної ДНК, яка може проникнути у цитоплазму. Ексклюсома обмежує їх поширення, зберігаючи генетичний матеріал (ДНК) у цитоплазмі та запобігаючи його доступу до клітинного ядра.

Виявлена ​​органела (жовто-зелена крапка) розташована в цитоплазмі поблизу ядра (синього кольору). Зображення: Disclosure/Schenkel L. et al.

Ексклюсома — орган, що існував в організмах найпростіших задовго до появи людей

Вчені підкреслюють, ексклюсома — це не щось нове і таке, що люди набули в ході еволюції. Цей мікроорган існує в живих організмах з моменту появи найпростіших форм життя на Землі.

Це вказує на те, що ця структура має глибоке коріння в еволюційному процесі й не є новим утворенням. Відкриття підкреслює, що функція ексклюсоми має значення для життєдіяльності різних організмів впродовж значного часу.

Це також вказує на те, що механізми захисту, що забезпечуються ексклюсомою, були важливими для виживання та розвитку організмів ще задовго до появи складних багатоклітинних організмів, таких як рослини та тварини.

Яке значення має відкриття для науки

Науковці стверджують, що це, без перебільшення, сенсаційне відкриття має потенціал для створення нових підходів у лікуванні автоімунних захворювань, оскільки розуміння механізмів роботи ексклюсоми може призвести до розробки нових стратегій боротьби з такими захворюваннями.

Також це відкриття демонструє унікальність і важливість цієї структури в еволюції життя на Землі та підкреслює її значущість у підтримці життєво важливих процесів усередині клітин.

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