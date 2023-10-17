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Ученые заявили об открытии нового органа в теле человека: защищает ДНК

17 октября 2023 15:56
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые нашли новый орган в теле человека, защищающий ДНК
Как выглядит организм человека изнутри. Фото: Monoar Rahman Rony
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Если вы думали, что знаете о своем теле все, то вы глубоко ошибаетесь. Человеческий организм такая же необъятная тайна для человечества, как и космос. Мы многое узнали и изучили, однако эти знания не полны и поверхностны. И новое открытие тому доказательство.

Так, ученым из швейцарского Института биохимии удалось найти в организме человека новый орган, о котором до сих пор ничего не было известно. Это уникальное открытие, опубликованное в журнале Molecular Biology of the Cell (MBoC), раскрывает новые границы понимания функционирования человеческого генома.

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Новый орган в теле человека — что узнали ученые

В ходе исследования ученые наткнулись на микроскопический орган, который находится в цитоплазме клеток и, по сути, является ее частью, содержащей фрагменты ДНК. Орган назвали "эксклюсомой".

Какую функцию выполняет эксклюсома в теле человека

Наблюдения показали, что эта маленькая "деталь" в человеческом организме имеет немаловажное значение для поддержания иммунной системы.

Эксклюсома выступает в качестве барьера для внешних возбудителей, таких как вирусы и бактерии, препятствуя их проникновению в ядро ​​клетки и заражению человека.

Ученые подчеркивают, что именно этот орган играет немаловажную роль в изоляции и блокировании вирусной или бактериальной ДНК, которая может проникнуть в цитоплазму. Эксклюсома ограничивает их распространение, сохраняя генетический материал (ДНК) в цитоплазме и предотвращая его доступ к клеточному ядру.

 

Новый орган в теле человека — что узнали ученые
Обнаруженная органелла (желто-зеленая точка) расположена в цитоплазме вблизи ядра (синего цвета). Изображение: Disclosure/Schenkel L. et al.

Эксклюсома — орган, существовавший в организмах простейших задолго до появления людей

Ученые подчеркивают, эксклюсома — это не что-то новое и такое, что люди приобрели в ходе эволюции. Этот микроорганизм существует в живых организмах с момента появления простейших форм жизни на Земле.

Это указывает на то, что эта структура имеет глубокие корни в эволюционном процессе и не является новым образованием. Открытие подчеркивает, что функция эксклюсомы имеет значение для жизнедеятельности разных организмов в течение значительного времени.

Это также указывает на то, что обеспечиваемые эксклюсомой механизмы защиты были важны для выживания и развития организмов еще задолго до появления сложных многоклеточных организмов, таких как растения и животные.

Какое значение имеет открытие для науки

Ученые утверждают, что это, без преувеличения, сенсационное открытие имеет потенциал для создания новых подходов в лечении аутоиммунных заболеваний, поскольку понимание механизмов работы эксклюсомы может привести к разработке новых стратегий борьбы с такими заболеваниями.

Также это открытие демонстрирует уникальность и важность этой структуры в эволюции жизни на Земле и подчеркивает ее значимость в поддержании жизненно важных процессов внутри клеток.

Ранее мы сообщали, что ученые из Оксфорда впервые напечатали нервные клетки на 3D-принтере.

Напомним, мы писали, что ученые впервые объяснили причину метастаз рака молочной железы.

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