"Наша погода стала більш екстремальною": синоптики зробили важливу заяву

Гідрометцентр нагадує про загрози від змін клімату

Швидкість кліматичних змін прискорюється, а погода зараз стала більш екстремальною. Та попри загрози, які несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

Всесвітній метеорологічний день

В установі нагадали, що сьогодні відзначають Всесвітній метеорологічний день. У 2023 році він відбувається під час відзначення 150-ї річниці заснування Всесвітньої метеорологічної організації.

"Протягом усього часу Національні метеорологічні та гідрологічні служби цілодобово працювали над збором та стандартизацією даних, які лежать в основі прогнозів погоди. Історія обміну даними ВМО — це чудова історія наукового бачення, технологічного розвитку і перш за все унікальної системи співпраці для обслуговування суспільства", — йдеться у повідомленні.

Міжнародна метеорологічна організація — попередниця Всесвітньої метеорологічної організації — була створена в 1873 році, в епоху, коли забруднення довкілля тільки почало виникати внаслідок промислової і людської діяльності.

Загроза від змін клімат

"В результаті теплоуловлюючих парникових газів сьогодні середня глобальна температура на 1 градус за Цельсієм вища, ніж 150 років тому. Наша погода стала більш екстремальною, наш океан, завдяки природнім процесам, став теплішим та окислився, рівень моря піднявся, а льодовики і лід тануть. Швидкість кліматичних змін прискорюється. Зараз ми маємо зробити все можливе, щоб скоротити кількість викидів і зробити так, щоб майбутні покоління могли не тільки зберегти своє життя, але і процвітати на нашій планеті", — нагадують в Укргідрометцентрі.

Водночас в установі вказують на позитивний аспект: тепер метеорологи мають більше можливостей для раннього попередження стихійних лих.

"Хороша новина полягає в тому, що швидкі науково-технічні досягнення значно підвищили точність прогнозів погоди та ранніх попереджень стихійним лихам, які рятують тисячі життів по всій планеті. Обмін великими даними здійснюється більш вільно серед широкої метеорологічної спільноти спільноти, ніж у попередні часи, і з'являються нові інструменти, включаючи машинне навчання та штучний інтелект", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що відбувся значний прогрес у моніторингу, моделюванні та проєктуванні глобального клімату для підтримки прийняття рішень, які важливі у метеорологічній галузі.

"Наша погода, клімат і кругообіг води в майбутньому відрізнятимуться. Послуги метеорології, кліматології та гідрології допоможуть нам вирішити пов'язані з цим проблеми та скористатися усіма можливостями", — зазначають в установі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масове вимирання морських зірок на тихоокеанському узбережжі Америки може обернутися підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі. Епідемія серед морських зірок є рекордною в історії планети.