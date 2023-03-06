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"Наша погода стала более экстремальной": синоптики сделали важное заявление

6 марта 2023 13:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Гидрометцентр напоминает об угрозах изменения климата
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Скорость климатических изменений увеличивается, а погода стала более экстремальной. Но несмотря угрозы, несущие глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Всемирный метеорологический день

В организации напомнили, что сегодня отмечают Всемирный метеорологический день. В 2023 году он проходит во время празднования 150-летия основания Всемирной метеорологической организации.

"На протяжении всего времени Национальные метеорологические и гидрологические службы круглосуточно работали над сбором и стандартизацией данных, лежащих в основе прогнозов погоды. История обмена данными ВМО — это отличная история научного видения, технологического развития и прежде всего уникальной системы сотрудничества для обслуживания общества", — говорится в сообщении.

Международная метеорологическая организация — предшественница Всемирной метеорологической организации — была создана в 1873 году в эпоху, когда загрязнение окружающей среды только начало возникать в результате промышленной и человеческой деятельности.

Угроза от изменений климат

"В результате теплоулавливающих парниковых газов сегодня средняя глобальная температура на 1 градус по Цельсию выше, чем 150 лет назад. Наша погода стала более экстремальной, наш океан, благодаря естественным процессам, стал теплее и окислился, уровень моря поднялся, а ледники и лед тают. Скорость климатических изменений растет. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы сократить количество выбросов и сделать так, чтобы будущие поколения могли не только сохранить свою жизнь, но и преуспевать на нашей планете", — напоминают в Укргидрометцентре.

В то же время в учреждении указывают на положительный аспект: теперь метеорологи имеют больше возможностей для раннего предупреждения стихийных бедствий.

"Хорошая новость заключается в том, что быстрые научно-технические достижения значительно повысили точность прогнозов погоды и ранних предупреждений стихийных бедствий, спасающих тысячи жизней по всей планете. Обмен большими данными осуществляется более свободно среди широкого метеорологического сообщества, чем в предыдущие времена, и появляются новые инструменты, включая машинное обучение и искусственный интеллект", — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошел значительный прогресс в мониторинге, моделировании и проектировании глобального климата для поддержки принятия решений, важных в области метеорологии.

"Наша погода, климат и круговорот воды будут отличаться в будущем. Услуги метеорологии, климатологии и гидрологии помогут нам решить связанные с этим проблемы и воспользоваться всеми возможностями", — отмечают в учреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что массовое вымирание морских звезд на тихоокеанском побережье Америки может обернуться повышением уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Эпидемия среди морских звезд является рекордной в истории планеты.

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