В Нотр-Даме открыли башни - когда можно посетить

Башни Нотр-Дама. Фото: notredamedeparis.fr

Во Франции впервые через 6,5 лет после пожара в соборе Парижской Богоматери открыли башни. Туристы смогут подняться на них уже с этой субботы.

Об этом пишет Le Parisien.

Реклама

Читайте также:

В Нотр-Даме восстановили башни

Отмечается, что сегодня, 19 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон поднялся по лестнице на колокольню Нотр-Дама, чтобы официально открыть северную и южную башни.

Башни будут открыты для посетителей уже в эту субботу, 20 сентября.

Двери собора официально открыли после восстановления еще 7 декабря 2024 года. На церемонии были представлены высокопоставленные чиновники, среди которых президент США Дональд Трамп, миллиардер Илон Маск, принц Уильям, президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер Италии Джорджия Мелони.

Восстановление Нотр-Дама. Фото: The Associated Press

До того, как собор охватило пламя, до 2019 года его ежегодно посещало не менее 13 млн туристов.

Для восстановления Нотр-Дама срубили 1200 дубов и привлекли около 1000 строителей.

Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем.

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.