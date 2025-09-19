Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Башни Нотр-Дама открыли впервые после разрушительного пожара

Башни Нотр-Дама открыли впервые после разрушительного пожара

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 17:18
В Нотр-Даме открыли башни - когда можно посетить
Башни Нотр-Дама. Фото: notredamedeparis.fr

Во Франции впервые через 6,5 лет после пожара в соборе Парижской Богоматери открыли башни. Туристы смогут подняться на них уже с этой субботы.

Об этом пишет Le Parisien.

Реклама
Читайте также:

В Нотр-Даме восстановили башни

Отмечается, что сегодня, 19 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон поднялся по лестнице на колокольню Нотр-Дама, чтобы официально открыть северную и южную башни.

Башни будут открыты для посетителей уже в эту субботу, 20 сентября.

Двери собора официально открыли после восстановления еще 7 декабря 2024 года. На церемонии были представлены высокопоставленные чиновники, среди которых президент США Дональд Трамп, миллиардер Илон Маск, принц Уильям, президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер Италии Джорджия Мелони.

Вежі Нотр-Даму відкрили вперше після руйнівної пожежі - фото 1
Восстановление Нотр-Дама. Фото: The Associated Press

До того, как собор охватило пламя, до 2019 года его ежегодно посещало не менее 13 млн туристов.

Для восстановления Нотр-Дама срубили 1200 дубов и привлекли около 1000 строителей.

Два рассвета в самолете — куда запустят самый длинный рейс в мире.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

В стиле знаков зодиака — в Киеве открыли новую выставку хризантем.

Крупнейший лоукостер мира отменит плату за Wi-Fi в самолетах.

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления.

Франция Эммануэль Макрон путешествие туризм архитектура
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации