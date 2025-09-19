В Нотр-Дамі відкрили вежі — коли можна відвідати

Вежі Нотр-Даму. Фото: notredamedeparis.fr

У Франції вперше через 6,5 року після пожежі в соборі Паризької Богоматері відкрили вежі. Туристи зможуть піднятися на них вже із цієї суботи.

Про це пише Le Parisien.

В Нотр-Дамі відновили вежі

Зазначається, що сьогодні, 19 вересня, президент Франції Еммануель Макрон піднявся сходами на дзвіницю Нотр-Даму, щоб офіційно відкрити північну і південну вежі.

Вежі будуть відкриті для відвідувачів вже цієї суботи, 20 вересня.

Двері собору офіційно відкрили після відновлення ще 7 грудня 2024 року. На церемонії були представлені високопоставлені чиновники, серед яких президент США Дональд Трамп, мільярдер Ілон Маск, принц Вільям, президент України Володимир Зеленський, а також прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

Відбудова Нотр-Даму. Фото: The Associated Press

До того, як собор охопило полум'я, до 2019 року його щороку відвідувало щонайменше 13 млн туристів.

Для відбудови Нотр-Даму зрубали 1200 дубів та залучили близько 1000 будівельників.

