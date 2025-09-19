Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Вежі Нотр-Даму відкрили вперше після руйнівної пожежі

Вежі Нотр-Даму відкрили вперше після руйнівної пожежі

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:18
В Нотр-Дамі відкрили вежі — коли можна відвідати
Вежі Нотр-Даму. Фото: notredamedeparis.fr

У Франції вперше через 6,5 року після пожежі в соборі Паризької Богоматері відкрили вежі. Туристи зможуть піднятися на них вже із цієї суботи.

Про це пише Le Parisien.

Реклама
Читайте також:

В Нотр-Дамі відновили вежі

Зазначається, що сьогодні, 19 вересня, президент Франції Еммануель Макрон піднявся сходами на дзвіницю Нотр-Даму, щоб офіційно відкрити північну і південну вежі.

Вежі будуть відкриті для відвідувачів вже цієї суботи, 20 вересня.

Двері собору офіційно відкрили після відновлення ще 7 грудня 2024 року. На церемонії були представлені високопоставлені чиновники, серед яких президент США Дональд Трамп, мільярдер Ілон Маск, принц Вільям, президент України Володимир Зеленський, а також прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

Вежі Нотр-Даму відкрили вперше після руйнівної пожежі - фото 1
Відбудова Нотр-Даму. Фото: The Associated Press

До того, як собор охопило полум'я, до 2019 року його щороку відвідувало щонайменше 13 млн туристів.

Для відбудови Нотр-Даму зрубали 1200 дубів та залучили близько 1000 будівельників.

Два світанки в літаку — куди запустять найдовший рейс у світі.

Туристка розкрила, як швидко знайти загублений багаж в аеропорту.

У стилі знаків зодіаку — в Києві відкрили нову виставку хризантем.

Найбільший лоукостер світу скасує плату за Wi-Fi в літаках.

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки.

Франція Емманюель Макрон подорож туризм архітектура
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації