Хакер взломал ваш аккаунт Google — как это можно проверить

Поисковая система Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Время от времени необходимо контролировать безопасность своих важнейших онлайн-аккаунтов. Один из самых простых способов — проверить, с каких устройств осуществлен вход в Google.

Об этом пишет PCWorld.

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Эта профилактическая проверка помогает выявить, не получил ли кто-то посторонний доступ к вашей электронной почте, фотографиям, документам и другому содержимому. К тому же в роли "нарушителя" может выступать не только неизвестный хакер, но и кто-то из близкого окружения: романтический партнер, сосед по комнате или родственник. Поэтому очень важно убедиться, что к аккаунту не имеют доступа ненужные люди.

Как проверить, не взломали ли ваш аккаунт Google

Проверить активные устройства на компьютере можно, выполнив следующие шаги:

откройте страницу любой службы Google (например, Gmail, Google Поиск и т.д.);

нажмите на свой аватар (значок профиля) в верхнем правом углу окна браузера;

выберите пункт "Управлять учетной записью Google";

в левой части страницы перейдите в раздел "Безопасность";

прокрутите вниз до раздела "Ваши устройства" и нажмите "Управлять всеми устройствами";

просмотрите список устройств, с которых осуществлен вход. Если есть те, которые вам неизвестны, нажмите на них и выберите "Выйти" (кнопка расположена в верхней части экрана с информацией об устройстве).

После этого целесообразно изменить пароль учетной записи, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от повторного несанкционированного доступа.

Для проверки с мобильного устройства:

откройте приложение Google на своем смартфоне;

коснитесь своего аватара (иконки профиля) вверху справа;

выберите "Управлять учетной записью Google";

перейдите к вкладке "Безопасность" (в верхней части экрана);

прокрутите вниз до раздела "Ваши устройства" и нажмите "Управлять всеми устройствами";

проверьте список устройств, с которых осуществлен вход. Если увидите что-то незнакомое, коснитесь его, а затем нажмите "Выйти" (эта кнопка находится в верхней части информационного экрана об устройстве).

Как и в случае с компьютером, стоит изменить пароль после того, как удалите чужое устройство.

Кроме самих устройств, полезно проверить сторонние программы и сервисы, которые имеют доступ к вашему Google-аккаунту. Иногда старые или ненужные приложения могут быть взломаны, и, таким образом, злоумышленники воспользуются выданными вами разрешениями.

То же самое касается и заброшенных учетных записей Google. Если вы не пользуетесь каким-то аккаунтом (например, созданным для закрытого бизнеса или проекта), лучше его деактивировать или удалить, чтобы никто не восстановил его для собственной выгоды.

Поэтому стоит внимательно проверять все устройства и сервисы, которые имеют доступ к вашей учетной записи Google. Если найдете что-то подозрительное или неизвестное, немедленно удалите этот доступ и смените пароль. Это простой, но действенный способ защитить свои конфиденциальные данные от посторонних глаз.

Напомним, Google внедрила искусственный интеллект в поиск Gmail. Теперь алгоритмы будут учитывать большее количество критериев.

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