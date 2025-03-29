Хакер зламав ваш акаунт Google — як це можна перевірити

Пошукова система Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Час від часу необхідно контролювати безпеку своїх найважливіших онлайн-акаунтів. Один із найпростіших способів — перевірити, з яких пристроїв здійснено вхід до Google.

Про це пише PCWorld.

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Ця профілактична перевірка допомагає виявити, чи не отримав хтось сторонній доступ до вашої електронної пошти, фотографій, документів та іншого вмісту. До того ж у ролі "порушника" може виступати не лише невідомий хакер, а й хтось із близького оточення: романтичний партнер, сусід по кімнаті чи родич. Тому дуже важливо впевнитися, що до акаунта не мають доступу непотрібні люди.

Як перевірити, чи не зламати ваш акаунт Google

Перевірити активні пристрої на комп'ютері можна, виконавши такі кроки:

відкрийте сторінку будь-якої служби Google (наприклад, Gmail, Google Пошук тощо);

натисніть на свій аватар (значок профілю) у верхньому правому куті вікна браузера;

оберіть пункт "Керувати обліковим записом Google";

у лівій частині сторінки перейдіть до розділу "Безпека";

прокрутіть униз до розділу "Ваші пристрої" та натисніть "Керувати всіма пристроями";

перегляньте перелік пристроїв, із яких здійснено вхід. Якщо є ті, які вам невідомі, натисніть на них і оберіть "Вийти" (кнопка розташована у верхній частині екрана з інформацією про пристрій).

Після цього доцільно змінити пароль облікового запису, аби надалі убезпечити себе від повторного несанкціонованого доступу.

Для перевірки з мобільного пристрою:

відкрийте застосунок Google на своєму смартфоні;

торкніться свого аватара (іконки профілю) вгорі праворуч;

виберіть "Керувати обліковим записом Google";

перейдіть до вкладки "Безпека" (у верхній частині екрана);

прокрутіть униз до розділу "Ваші пристрої" і натисніть "Керувати всіма пристроями";

перевірте список пристроїв, із яких здійснено вхід. Якщо побачите щось незнайоме, торкніться його, а потім натисніть "Вийти" (ця кнопка розміщена у верхній частині інформаційного екрана про пристрій).

Як і у випадку з комп'ютером, варто змінити пароль після того, як вилучите чужий пристрій.

Окрім самих пристроїв, корисно перевірити сторонні програми та сервіси, які мають доступ до вашого Google-акаунта. Іноді старі або непотрібні додатки можуть бути зламані, і таким чином зловмисники скористаються виданими вами дозволами.

Те ж саме стосується і закинутих облікових записів Google. Якщо ви не користуєтеся якимось акаунтом (наприклад, створеним для закритого бізнесу чи проєкту), краще його деактивувати або видалити, аби ніхто не відновив його для власної вигоди.

Тому варто уважно перевіряти всі пристрої та сервіси, які мають доступ до вашого облікового запису Google. Якщо знайдете щось підозріле чи невідоме, негайно видаліть цей доступ і змініть пароль. Це простий, але дієвий спосіб захистити свої конфіденційні дані від сторонніх очей.

Нагадаємо, Google запровадила штучний інтелект у пошук Gmail. Тепер алгоритми враховуватимуть більшу кількість критеріїв.

Також ми писали, що Google розширив можливості функції Gemini Live. Тепер штучний інтелект може "бачити" через екран або камеру смартфона й надавати відповіді в режимі реального часу.