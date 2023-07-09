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В Днепре изобрели первый украинский тепловизор Patriot

9 июля 2023 05:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Днепре изобрели первый украинский тепловизор Patriot
Украинский защитник пользуется тепловизором Patriot L35. Фото: Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Днепре компания NVECTech изобрела тепловизор Patriot L35 для украинских защитников. Инженеры приступили к работе еще в прошлом году, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает BuildingTech.

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Творческий директор компании Любомир Гундяк рассказал, что изобретатели создали то, что нужно ВСУ на фронте в любое время.

"Война побудила нас сделать что-то наше, что-то лучше подобных мировых аналогов", — отметил Гундяк.

Первый украинский тепловизор Patriot L35. Фото: Скриншот с видео

"Тепловизор Patriot получил высокочувствительную матрицу, быстрый процессор, регулировку яркости, уникальное программное обеспечение, совместимое со смартфонами, встроенный дальномер с ИИ, определяющий расстояние до нескольких целей в поле зрения. NVECTech сделала более удобное меню и добавила несколько новых функций, полезных военным", — отметили в издании.

Представитель компании по связям с общественностью отметил, что разработчики внесли изменения в систему Patriot, включив функцию блокировки "свой-чужой", защищающей ценные данные. Если тепловизор попадет в руки русских, они не смогут пользоваться им без ввода пароля.

Первый украинский тепловизор Patriot L35. Фото: Скриншот с видео

Кроме того, инженеры также рассказали о характеристиках модели Patriot L35, среди которых:

  • вес (с батареей) — 490 г;
  • габариты — 67×63×190 мм;
  • размер объектива — 35 мм;
  • разрешение матрицы — 384x288/12um;
  • спектральный диапазон — 8-14μm;
  • детектор — микроболометр VOx;
  • угол поля зрения — 7.5° x 5.6°;
  • частота кадров — 50 Гц;
  • цифровое увеличение — 6x;
  • дисплей — OLED 0,39 дюйма, разрешение 1024×768;
  • карта памяти — 16 ГБ;
  • время работы от батареи — 12 ч;
  • рабочая температура — от -20℃ до +55℃;
  • уровень защиты — IP67.

Напомним, что в Ровно волонтеры разработали пончо-невидимку от тепловизора, которое также будет защищать украинских военных на передовой от воды и ветра. Новый продукт уже опробовали и запатентовали.

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