В Днепре изобрели первый украинский тепловизор Patriot
В Днепре компания NVECTech изобрела тепловизор Patriot L35 для украинских защитников. Инженеры приступили к работе еще в прошлом году, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает BuildingTech.
Что известно об украинском тепловизоре Patriot
Творческий директор компании Любомир Гундяк рассказал, что изобретатели создали то, что нужно ВСУ на фронте в любое время.
"Война побудила нас сделать что-то наше, что-то лучше подобных мировых аналогов", — отметил Гундяк.
"Тепловизор Patriot получил высокочувствительную матрицу, быстрый процессор, регулировку яркости, уникальное программное обеспечение, совместимое со смартфонами, встроенный дальномер с ИИ, определяющий расстояние до нескольких целей в поле зрения. NVECTech сделала более удобное меню и добавила несколько новых функций, полезных военным", — отметили в издании.
Представитель компании по связям с общественностью отметил, что разработчики внесли изменения в систему Patriot, включив функцию блокировки "свой-чужой", защищающей ценные данные. Если тепловизор попадет в руки русских, они не смогут пользоваться им без ввода пароля.
Кроме того, инженеры также рассказали о характеристиках модели Patriot L35, среди которых:
- вес (с батареей) — 490 г;
- габариты — 67×63×190 мм;
- размер объектива — 35 мм;
- разрешение матрицы — 384x288/12um;
- спектральный диапазон — 8-14μm;
- детектор — микроболометр VOx;
- угол поля зрения — 7.5° x 5.6°;
- частота кадров — 50 Гц;
- цифровое увеличение — 6x;
- дисплей — OLED 0,39 дюйма, разрешение 1024×768;
- карта памяти — 16 ГБ;
- время работы от батареи — 12 ч;
- рабочая температура — от -20℃ до +55℃;
- уровень защиты — IP67.
Напомним, что в Ровно волонтеры разработали пончо-невидимку от тепловизора, которое также будет защищать украинских военных на передовой от воды и ветра. Новый продукт уже опробовали и запатентовали.