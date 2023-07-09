В Днепре изобрели первый украинский тепловизор Patriot

Украинский защитник пользуется тепловизором Patriot L35. Фото: Скриншот с видео

В Днепре компания NVECTech изобрела тепловизор Patriot L35 для украинских защитников. Инженеры приступили к работе еще в прошлом году, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает BuildingTech.

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Творческий директор компании Любомир Гундяк рассказал, что изобретатели создали то, что нужно ВСУ на фронте в любое время.

"Война побудила нас сделать что-то наше, что-то лучше подобных мировых аналогов", — отметил Гундяк.

Первый украинский тепловизор Patriot L35. Фото: Скриншот с видео

"Тепловизор Patriot получил высокочувствительную матрицу, быстрый процессор, регулировку яркости, уникальное программное обеспечение, совместимое со смартфонами, встроенный дальномер с ИИ, определяющий расстояние до нескольких целей в поле зрения. NVECTech сделала более удобное меню и добавила несколько новых функций, полезных военным", — отметили в издании.

Представитель компании по связям с общественностью отметил, что разработчики внесли изменения в систему Patriot, включив функцию блокировки "свой-чужой", защищающей ценные данные. Если тепловизор попадет в руки русских, они не смогут пользоваться им без ввода пароля.

Первый украинский тепловизор Patriot L35. Фото: Скриншот с видео

Кроме того, инженеры также рассказали о характеристиках модели Patriot L35, среди которых:

вес (с батареей) — 490 г;

габариты — 67×63×190 мм;

размер объектива — 35 мм;

разрешение матрицы — 384x288/12um;

спектральный диапазон — 8-14μm;

детектор — микроболометр VOx;

угол поля зрения — 7.5° x 5.6°;

частота кадров — 50 Гц;

цифровое увеличение — 6x;

дисплей — OLED 0,39 дюйма, разрешение 1024×768;

карта памяти — 16 ГБ;

время работы от батареи — 12 ч;

рабочая температура — от -20℃ до +55℃;

уровень защиты — IP67.

Напомним, что в Ровно волонтеры разработали пончо-невидимку от тепловизора, которое также будет защищать украинских военных на передовой от воды и ветра. Новый продукт уже опробовали и запатентовали.