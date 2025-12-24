Відео
Зв'язок під час блекаутів — що робити, якщо не "ловить" мережу

Зв'язок під час блекаутів — що робити, якщо не "ловить" мережу

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 11:41
Нацроумінг під час блекауту — як залишатися на зв'язку без мережі
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Навіть під час тривалих відключень електроенергії можна залишатися на зв'язку та користуватися смартфоном максимально ефективно. Є певний алгоритм дій, якщо мобільний оператор тимчасово не "ловить" мережу.

Про це пише Міністерство цифрової трансформації України.

Читайте також:

Як залишатися на зв'язку під час блекауту

У Мінцифри нагадали, що під час знеструмлень і постійних атак на енергетичну інфраструктуру базові станції можуть гірше передавати мобільний зв'язок. Якщо потрібно терміново зателефонувати рідним або викликати екстрену службу, а мережа вашого оператора недоступна, найшвидший варіант — скористатися національним роумінгом.

У відомстві пояснили, що завдяки нацроумінгу українці можуть перемикатися між операторами та користуватися базовими послугами мобільного зв'язку — дзвінками й SMS.

Щоб під'єднатися до мережі іншого оператора, спочатку потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі. На Android це робиться через "Налаштування" — "Мобільна мережа" (або "Підключення") — "Оператор". На iPhone шлях інший: "Параметри" — "Стільникові дані" — "Вибір мережі".

Після цього слід обрати доступну мережу серед варіантів Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо під'єднатися не вдалося з першої спроби, у Мінцифри радять повторити дію або вибрати іншу мережу, а потім перевірити, чи працюють вихідні дзвінки та SMS.

Нагадаємо, Україна стала першою країною в Європі, де стартував пілотний проєкт Starlink Direct to Cell — технології супутникового мобільного зв'язку. Завдяки цьому абоненти Київстар можуть надсилати SMS навіть у зонах без будь-якого покриття стільникової мережі.

Також ми писали, що інколи мобільний інтернет різко сповільнюється або зникає, а замість 4G у статус-рядку з'являється літера "E". Це не збій смартфона, а індикатор типу з'єднання та рівня доступної мережі.

Мінцифри зв'язок смартфон мобільний інтернет відключення світла блекаут
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
