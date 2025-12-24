Видео
Видео

Связь во время блэкаутов — что делать, если не "ловит" сеть

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 11:41
Нацроуминг во время блэкаута — как оставаться на связи без сети
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Даже во время длительных отключений электроэнергии можно оставаться на связи и пользоваться смартфоном максимально эффективно. Есть определенный алгоритм действий, если мобильный оператор временно не "ловит" сеть.

Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Как оставаться на связи во время блэкаута

В Минцифры напомнили, что во время обесточиваний и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру базовые станции могут хуже передавать мобильную связь. Если нужно срочно позвонить родным или вызвать экстренную службу, а сеть вашего оператора недоступна, самый быстрый вариант — воспользоваться национальным роумингом.

В ведомстве объяснили, что благодаря нацроумингу украинцы могут переключаться между операторами и пользоваться базовыми услугами мобильной связи — звонками и SMS.

Чтобы подключиться к сети другого оператора, сначала нужно отключить автоматический выбор сети. На Android это делается через "Настройки" — "Мобильная сеть" (или "Подключение") — "Оператор". На iPhone путь другой: "Параметры" — "Сотовые данные" — "Выбор сети".

После этого следует выбрать доступную сеть среди вариантов Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если подключиться не удалось с первой попытки, в Минцифры советуют повторить действие или выбрать другую сеть, а затем проверить, работают ли исходящие звонки и SMS.

Напомним, Украина стала первой страной в Европе, где стартовал пилотный проект Starlink Direct to Cell — технологии спутниковой мобильной связи. Благодаря этому абоненты Киевстар могут отправлять SMS даже в зонах без какого-либо покрытия сотовой сети.

Также мы писали, что иногда мобильный интернет резко замедляется или исчезает, а вместо 4G в статус-строке появляется буква "E". Это не сбой смартфона, а индикатор типа соединения и уровня доступной сети.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
