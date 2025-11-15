Видео
Україна
На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

Дата публикации 15 ноября 2025 12:32
обновлено: 10:37
У украинцев на телефонах появляется буква "E" — что она означает и как избавиться
На экране смартфона буква "E" возле показателя мощности мобильной сети. Фото: Unsplash

Время от времени мобильный интернет внезапно замедляется или вовсе исчезает, а вверху экрана появляется буква "E". Для многих это выглядит как ошибка смартфона, но на самом деле отметка говорит о качестве сети и типе подключения.

О том, что означает этот значок и как можно попробовать восстановить нормальную скорость связи, пишет GSMinfo.

Читайте также:

Что такое "E" в статус-баре смартфона

Пиктограмма "E" возле индикатора сигнала означает, что телефон перешел на стандарт EDGE — промежуточный вариант между 2G и 3G с максимальной скоростью до 384 кбит/с. Такой канал связи пригоден преимущественно для получения текстовых сообщений в мессенджерах, однако загрузка фото, видео или открытие веб-страниц становится очень медленной или вообще невозможной.

Чаще всего смартфон "скатывается" к EDGE там, где мобильная сеть покрыта слабо: в дороге между городами, в сельской местности, на даче. В Украине ситуацию усугубляют отключения электроэнергии: базовые станции, питающиеся от генераторов, работают в щадящем режиме, поэтому операторы сознательно снижают нагрузку на сеть, и интернет становится хуже.

Где чаще всего появляется EDGE

Переход в режим EDGE возможен в разных условиях. Это, в частности, подвалы, лифты и цокольные этажи домов, где сигнал хуже проходит сквозь стены. Также проблемы с подключением часто возникают в густых лесах, горной местности и отдаленных степных зонах.

Еще один распространенный сценарий — перенаселенные районы с большой нагрузкой на сеть, когда слишком много людей одновременно пользуются мобильным интернетом. В отдаленных селах или на дачных массивах, где инфраструктура операторов развита слабее, телефон также может постоянно показывать "E" вместо 3G или 4G.

Иногда смартфон переключается на EDGE даже в городе без очевидных причин. Если это не связано с работой оператора, попробовать улучшить соединение можно собственными силами.

Как вернуть нормальный мобильный интернет

Если телефон регулярно переходит в режим EDGE и страницы загружаются очень медленно, есть несколько простых шагов, которые иногда помогают.

Сначала стоит "перезапустить" подключение через режим полета. Для этого нужно включить авиарежим, подождать 10-15 секунд, а затем выключить его. После такого обновления соединения смартфон может снова подключиться к более быстрой сети и вернуть 3G или 4G.

Бывает, что 4G-сеть перегружена, и телефон автоматически переходит на EDGE. В этом случае можно вручную выбрать приоритетный тип сети 3G:

  • в настройках нужно открыть раздел мобильных данных и SIM-карт;
  • найти пункт "Приоритетный тип сети";
  • установить режим "3G/2G (авто)".

Это иногда делает соединение более стабильным и немного ускоряет интернет.

Обычно смартфон сам выбирает оператора с лучшим, по его мнению, сигналом. Однако иногда полезно изменить этот параметр вручную и попробовать подключиться к сети выбранного оператора через настройки SIM-карты.

Если же буква "E" появляется постоянно в одном и том же месте, причина, скорее всего, в слабом покрытии конкретного оператора. Проверить качество связи в своем районе можно по картам покрытия на официальных сайтах мобильных компаний или по отзывам других пользователей, проживающих рядом. Это поможет понять, стоит ли ждать улучшения или целесообразнее рассмотреть переход к другому оператору.

Напомним, немые телефонные звонки уже стали привычным явлением: в течение дня смартфон может получить несколько таких "пустых" вызовов подряд. На линии никто не говорит и цель этих звонков не каждому понятна.

Также мы писали, что количество стационарных домашних телефонов стремительно уменьшается, ведь мобильная связь и мессенджеры полностью закрывают потребность в голосовых звонках. На этом фоне операторы массово отказываются от медных коммуникаций и переводят абонентов на VoIP.

телефоны интернет связь звонки полезные советы отключения
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
