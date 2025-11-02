Видео
Тишина в ответ — зачем звонят и молчат в трубку

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:27
Немые звонки на телефон — для чего делают вызов и молчат
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Немые телефонные звонки стали повседневностью: за день на смартфон может прилететь несколько "пустых" вызовов подряд. Несмотря на отсутствие разговора, их цель конкретная — проверить, активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Как работают "немые" вызовы и кому они нужны

Эксперты выделяют два сценария. Первый — когда абонент даже не успевает ответить: вызов длится секунду и сразу сбрасывается. Так системы IP-телефонии автоматически тестируют существование номера; активные контакты впоследствии продают компаниям, занимающимся массовыми SMS-рассылками или звонками.

Второй сценарий — звонок длиннее, человек поднимает трубку, но в ответ слышит лишь тишину. Алгоритм фиксирует, что абонент "живой" и готов говорить, добавляя номер в "теплую" базу. Продвинутые системы через распознавание речи определяют пол и примерный возраст собеседника; такие сегментированные списки более ценны для спамеров, ведь позволяют целенаправленно контактировать отдельные группы пользователей.

Перезванивать на неизвестные номера не имеет смысла — часто это не личные телефоны, а арендованные у провайдеров виртуальные линии. Привлечь таких дельцов к ответственности почти невозможно.

Как реагировать на "немые" звонки

Отвечать ли на вызов с незнакомого номера — личный выбор абонента: на другом конце может быть и родственник, который временно пользуется чужим телефоном. Если все же берете трубку, дождитесь первой фразы и не спешите говорить "да" или "алло" — так легче понять, звонит ли робот или человек.

Следует учитывать, что "немые" вызовы иногда вызваны техническими сбоями IP-телефонии. Для дополнительной защиты можно установить мобильное приложение-антиспам: оно заранее подскажет, кто звонит, и поможет решить, стоит ли отвечать.

Напомним, что ежедневно пользователи получают десятки SMS и сообщений в мессенджерах, среди которых могут быть опасные для данных и финансов. Эксперты советуют не хранить такие письма — лучше всего удалять их сразу, чтобы уменьшить риск мошенничества.

Также мы писали, что из-за повсеместного использования смартфонов украинцы все чаще становятся жертвами телефонных аферистов. Несмотря на активные усилия правоохранителей, риск попасть на крючок мошенников остается высоким, поэтому внимательность и цифровая осторожность — как никогда важны.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
