Телефонные мошенники в Украине — на какие номера не стоит отвечать

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и именно поэтому украинцы все чаще попадаются на крючок телефонных мошенников. Несмотря на работу правоохранителей, угроза остается высокой.

Как распознать опасные звонки

Прежде всего обращайте внимание на международные коды. Если на экране появляется номер с приставкой "+1", стоит помнить, что это код США: звонки за границу тарифицируются дороже, поэтому даже короткий разговор может обернуться неожиданными затратами.

Осторожно относитесь и к вызовам с неизвестных украинских номеров: за ними часто скрываются навязчивая реклама или мошеннические схемы. Аналогичной настороженности требуют короткие номера вроде 700 или 800 — формально это официальные коммерческие сервисы, но на практике нередко превращаются в спам или тщательно замаскированную аферу.

Отдельная категория — номера в формате +3800. Обычно они используются организациями, предлагающими пройти "опрос" или выпытывающими личные данные. Если звонок неожиданный, лучшая реакция — проигнорировать его.

Риск скрывается и в звонках через мессенджеры, где, по данным киберполиции, активно испытывают новые схемы. Распространенная тактика — подмена одной-двух цифр в номере известного банка или компании: визуальное сходство создает ложное ощущение безопасности, поэтому проверяйте каждую цифру внимательно.

Почему "новый" номер может создать проблемы

Подключение "красивого" или просто нового номера иногда имеет неприятные последствия. Такие номера могли ранее быть привязаны к чужим аккаунтам в банках, соцсетях или на маркетплейсах. Операторы периодически возвращают в оборот неактивные номера, и новый абонент невольно становится "наследником" чужих долгов или конфиденциальной информации.

Чтобы избежать рисков, перед сменой номера стоит проверить его историю и убедиться в отсутствии подозрительных "хвостов". Если возникают сомнения — лучше самостоятельно позвонить в компанию на официальный номер или обратиться за консультацией к оператору. Это сэкономит и время, и нервы.

Напомним, со 2 октября в Украине официально действуют обновленные правила, которые позволяют мобильным операторам блокировать номера, рассылающие спам или мошеннические сообщения. Нововведение направлено на повышение безопасности абонентов и уменьшение количества фишинговых атак через SMS и мессенджеры.

Также мы писали, что все больше пользователей смартфонов активно пользуются функцией записи звонков, ведь она позволяет сохранять важные фрагменты разговоров — от рабочих договоренностей до подтверждений устных соглашений. Способ включения записи зависит от модели смартфона, версии Android или iOS, а в некоторых странах и от местного законодательства.