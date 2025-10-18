Телефонні шахраї в Україні — на які номери не варто відповідати

Жінка зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Смартфони стали невіддільною частиною нашого життя, і саме через це українці все частіше потрапляють на гачок телефонних шахраїв. Попри роботу правоохоронців, загроза залишається високою.

Як розпізнати небезпечні дзвінки

Насамперед звертайте увагу на міжнародні коди. Якщо на екрані з'являється номер із префіксом "+1", варто пам'ятати, що це код США: дзвінки за кордон тарифікуються дорожче, тож навіть коротка розмова може обернутися неочікуваними витратами.

Обережно ставтеся і до викликів з невідомих українських номерів: за ними часто ховаються нав'язлива реклама або шахрайські схеми. Аналогічної настороженості потребують короткі номери на кшталт 700 чи 800 — формально це офіційні комерційні сервіси, але на практиці нерідко перетворюються на спам або ретельно замасковану аферу.

Окрема категорія — номери у форматі +3800. Зазвичай вони використовуються організаціями, що пропонують пройти "опитування" або випитують особисті дані. Якщо дзвінок неочікуваний, найкраща реакція — проігнорувати його.

Ризик приховується і в дзвінках через месенджери, де, за даними кіберполіції, активно випробовують нові схеми. Поширена тактика — підміна однієї-двох цифр у номері відомого банку чи компанії: візуальна схожість створює хибне відчуття безпеки, тож перевіряйте кожну цифру уважно.

Чому "новий" номер може створити проблеми

Підключення "красивого" або просто нового номера іноді має неприємні наслідки. Такі номери могли раніше бути прив'язані до чужих акаунтів у банках, соцмережах чи на маркетплейсах. Оператори періодично повертають до обігу неактивні номери, і новий абонент мимоволі стає "спадкоємцем" чужих боргів або конфіденційної інформації.

Щоб уникнути ризиків, перед зміною номера варто перевірити його історію та переконатися у відсутності підозрілих "хвостів". Якщо виникають сумніви — краще самостійно зателефонувати до компанії на офіційний номер або звернутися по консультацію до оператора. Це заощадить і час, і нерви.

Нагадаємо, з 2 жовтня в Україні офіційно діють оновлені правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати номери, що розсилають спам або шахрайські повідомлення. Нововведення спрямоване на підвищення безпеки абонентів та зменшення кількості фішингових атак через SMS і месенджери.

Також ми писали, що дедалі більше користувачів смартфонів активно користуються функцією запису дзвінків, адже вона дозволяє зберігати важливі фрагменти розмов — від робочих домовленостей до підтверджень усних угод. Спосіб увімкнення запису залежить від моделі смартфона, версії Android або iOS, а в деяких країнах і від місцевого законодавства.