В українців на телефонах з'являється літера "E" — що вона означає та як позбутися

На екрані смартфона літера "E" біля показника потужності мобільної мережі. Фото: Unsplash

Час від часу мобільний інтернет раптово сповільнюється або зовсім зникає, а вгорі екрана з'являється літера "E". Для багатьох це має вигляд помилки смартфона, але насправді позначка говорить про якість мережі та тип підключення.

Про те, що означає цей значок і як можна спробувати відновити нормальну швидкість зв'язку, пише GSMinfo.

Реклама

Читайте також:

Що таке "E" у статус-барі смартфона

Піктограма "E" біля індикатора сигналу означає, що телефон перейшов на стандарт EDGE — проміжний варіант між 2G і 3G зі максимальною швидкістю до 384 кбіт/с. Такий канал зв'язку придатний переважно для отримання текстових повідомлень у месенджерах, проте завантаження фото, відео чи відкриття вебсторінок стає дуже повільним або взагалі неможливим.

Найчастіше смартфон "скочується" до EDGE там, де мобільна мережа покрита слабко: у дорозі між містами, у сільській місцевості, на дачі. В Україні ситуацію ускладнюють відключення електроенергії: базові станції, що живляться від генераторів, працюють у щадному режимі, тому оператори свідомо знижують навантаження на мережу, й інтернет стає гіршим.

Де найчастіше з'являється EDGE

Перехід у режим EDGE можливий у різних умовах. Це, зокрема, підвали, ліфти та цокольні поверхи будинків, де сигнал гірше проходить крізь стіни. Також проблеми з підключенням часто виникають у густих лісах, гірській місцевості та віддалених степових зонах.

Ще один поширений сценарій — перенаселені райони з великим навантаженням на мережу, коли занадто багато людей одночасно користуються мобільним інтернетом. У віддалених селах або на дачних масивах, де інфраструктура операторів розвинена слабше, телефон також може постійно показувати "E" замість 3G чи 4G.

Інколи смартфон перемикається на EDGE навіть у місті без очевидних причин. Якщо це не пов'язано з роботою оператора, спробувати покращити з'єднання можна власними силами.

Як повернути нормальний мобільний інтернет

Якщо телефон регулярно переходить у режим EDGE і сторінки завантажуються дуже повільно, є кілька простих кроків, які іноді допомагають.

Спочатку варто "перезапустити" підключення через режим польоту. Для цього потрібно ввімкнути авіарежим, зачекати 10-15 секунд, а потім вимкнути його. Після такого оновлення з'єднання смартфон може знову під'єднатися до швидшої мережі та повернути 3G або 4G.

Буває, що 4G-мережа перевантажена, й телефон автоматично переходить на EDGE. У цьому випадку можна вручну обрати пріоритетний тип мережі 3G:

у налаштуваннях треба відкрити розділ мобільних даних та SIM-карт;

знайти пункт "Переважний тип мережі";

установити режим "3G/2G (авто)".

Це інколи робить з'єднання стабільнішим і трохи пришвидшує інтернет.

Типово смартфон сам обирає оператора з найкращим, на його думку, сигналом. Однак іноді корисно змінити цей параметр вручну й спробувати під'єднатися до мережі вибраного оператора через налаштування SIM-карти.

Якщо ж літера "E" з'являється постійно в одному й тому самому місці, причина, найімовірніше, у слабкому покритті конкретного оператора. Перевірити якість зв'язку у своєму районі можна за картами покриття на офіційних сайтах мобільних компаній або за відгуками інших користувачів, які мешкають поруч. Це допоможе зрозуміти, чи варто чекати поліпшення, чи доцільніше розглянути перехід до іншого оператора.

Нагадаємо, німі телефонні дзвінки вже стали звичним явищем: протягом дня смартфон може отримати кілька таких "порожніх" викликів поспіль. На лінії ніхто не говорить і мета цих дзвінків не кожному зрозуміла.

Також ми писали, що кількість стаціонарних домашніх телефонів стрімко зменшується, адже мобільний зв'язок і месенджери повністю закривають потребу у голосових дзвінках. На цьому тлі оператори масово відмовляються від мідних комунікацій і переводять абонентів на VoIP.